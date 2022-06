KOMENTÁŘ: Praha sobě jedná v kauze DPP v rozporu s principy právního státu

To, co předvádí vrcholní představitelé Prahy Sobě v čele s radním Adamem Schienherrem a předsedou hnutí Janem Čižinským v souvislosti s největší korupční kauzou v historii Prahy týkající se Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) – tedy kauzou Dozimetr, je plejáda postupů a jednání v rozporu s právním řádem.

Radní Adam Scheinherr coby předseda dozorčí rady DPP před časem nabyl podezření, že by v DPP Praha mohla být páchána majetková trestná činnost. V současné chvíli se ohání tím, že v této souvislosti podal trestní oznámení a spolupracoval s policií a že víc dělat nemohl. Jenže tím se jeho povinnosti coby předsedy dozorčí rady, které mu v takové situaci ukládá zákon, nevyčerpávají. Právě naopak.

V rámci občanského zákoníku existuje preventivní obecná povinnosti zabránit a odvracet škodě. Trestní oznámení je až poslední prostředek, který vás nevyviní z první povinnosti. Jeho prvořadou povinností tedy bylo nahlásit škodu, a tím postupovat v souladu s občanském zákoníkem. Pokud jen podal trestní oznámení, u kterého jenom dodávám, že stále nevíme na koho a za co, ale jinak se založenýma rukama dva roky čekal na výsledek práce policie, vědomě či nevědomě přihlížel trestné činnosti, z níž jsou nyní podezřelí lidé spojení s organizovanou zločineckou skupinou, jejíž součástí byl člen této dozorčí rady a zároveň náměstek primátora Petr Hlubuček.

Již od roku 2019 doktorka Hana Marvanová upozorňovala na všechny podezřelé obchody DPP (podezřelé zakázky včetně těch bez výběrového řízení a připravované prodeje pozemků na stanicích metra za zády města a pod cenou), pan Schienherr spolu s dalšími členy dozorčí rady s tím nic nedělal a všechny personální změny, které doktorka Marvanová prosazovala, odmítl. Tím vším jednal v rozporu s občanským zákoníkem. Přihlížel tomu, jak policie pracuje, a sám nečinil nic pro odvrácení vzniku škod - to je jasné porušení právní povinnosti.

V rozporu se zákonem je také to, jak Praha Sobě nyní používá úniky z policejního spisu k vedení politického boje. Jejich šíření na sociálních sítích jak to dělá například předseda Prahy Sobě Čižinský, je minimálně přestupkem a podle okolností by mohlo být i trestným činem.

Chování vrcholných představitelů Prahy Sobě v souvislosti s kauzou Dozimetr nás tak staví na úroveň banánové republiky, kde se stírají hranice mezi politikou a právem a politika se řeší před soudy. Mrzí mě, že právě Praha Sobě v čele s Janem Čižinským takto přispívá k úpadku politické a právní kultury v naší zemi.