Postřelení muže v Jílovišti vyšetřují jako ublížení na zdraví, otazníky zůstávají

Několik policejních hlídek a záchranářů v pátek po poledni vyjíždělo do Jíloviště, kde v jedné firmě došlo k postřelení muže. Ten byl letecky transportovaný do nemocnice. Zatím stále není jasné, co se stalo, jelikož poškozený nebyl schopen kvůli jeho zdravotnímu stavu komunikovat a s jeho aktuálním stavem policie není obeznámena.

Záchranáři v pátek na síti X oznámili, že muž utrpěl střelné poranění břicha. „Pacientovi byly zajištěny dýchací cesty a ve vážném stavu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Motol,“ uvedla Záchranná služba na síti X.

Policie poblíž firmy našla muže schovaného v křoví, po němž bylo kvůli jinému případu vyhlášeno pátrání. Hledali ho kvůli nerespektování zákazu řízení.

Zda postřelení souviselo s nalezeným hledaným mužem ve křoví podle Richterové stále policie vyšetřuje. „Případ ale zůstává v kompetenci kriminalistů Prahy–Západ, nikoli krajského ředitelství,“ dodala mluvčí.