Noví jezevčíci se už vozí metrem. Schéma doplňuje jednolinková podoba

Co se změnilo oproti testovanému návrhu? Zvětšené písmo i zarovnání názvů stanic do jedné linie u trojlinkové varianty.

Nový srozumitelnější symbol bariérovosti stanic.

Upravené symboly přestupu na autobus na letiště či do ZOO.

Zvýrazněné přestupní stanice metra v centru.

Označení linky písmenem je přesunuto na konec každé linky.

Přidané další důležité body zájmu u trojlinkové varianty (Staroměstská radnice, Vyšehrad, Arena Praha).