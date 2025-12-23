V těžkých časech stojíte při nás. Izrael děkuje Čechům za podporu

  13:06,  aktualizováno  13:06
Jewish Community Center (JCC) vyjadřuje vděčnost České republice a jejím občanům, kteří podporují Izrael během mezinárodní izolace. Od poloviny prosince, kdy začal svátek Chanuka, realizuje centrum kampaň Israel Says Thank You 2.0 (Izrael děkuje).
Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025)
Zvětšit fotografii

Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025) | foto: JCC Praha

JCC Praha spustila celonárodní kampaň poděkování. Chce vyjádřit vděčnost za podporu, kterou Izrael dostává v době, kdy čelí bezprecedentním teroristickým útokům a mezinárodní izolaci.

Celonárodní billboardová kampaň Israel Says Thank You 2.0 připomíná, že Česká republika stála po boku Izraele i po útoku Hamásu ze dne 7. října 2023.

Podle JCC byla česká podpora jasným a odvážným gestem solidarity v době, kdy Izrael odmítl akceptovat terorismus a čelil osamocení na světové scéně.

„V DNA Izraele nikdy nebyla agrese. Naším přáním je žít v míru, i proto, že do války s teroristy neodcházejí anonymní vojáci, ale naši synové a dcery,“ uvádí JCC Praha v oficiálním prohlášení.

První nebinární vítěz Eurovize vrátí trofej. Protestuje proti účasti Izraele

Kampaň navazuje na podobnou aktivitu z roku 2023. Její význam je dnes podle iniciativy ještě větší, protože židovské komunity v Evropě čelí rostoucí vlně antisemitismu.

V atmosféře nepřátelství a zastrašování, která se objevuje jinde v Evropě, poskytuje podpora České republiky židovské komunitě v Česku i izraelské komunitě v Praze pocit bezpečí a důstojnosti, tvrdí JCC. Za pomoc při přípravě kampaně a poskytnutí ploch děkuje agenturám AdSight a Maus.

V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy

Jewish Community Center Praha je nově vznikající centrum současné židovské kultury a komunity. Nabízí inspirativní a dostupný program pro objevování židovské identity a pocitu sounáležitosti. Její aktivity jsou financovány převážně ze soukromých zdrojů a podpory dárců.

Je součástí JCC Global, založeného v roce 1977 v Jeruzalémě. Tato síť více než tisíce židovských komunitních center funguje po celém světě. Slouží několika milionům Židů v Severní Americe, Izraeli, Evropě, Latinské Americe, v zemích bývalého Sovětského svazu, Austrálii a na Dálném východě.

Autor: