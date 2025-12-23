JCC Praha spustila celonárodní kampaň poděkování. Chce vyjádřit vděčnost za podporu, kterou Izrael dostává v době, kdy čelí bezprecedentním teroristickým útokům a mezinárodní izolaci.
Celonárodní billboardová kampaň Israel Says Thank You 2.0 připomíná, že Česká republika stála po boku Izraele i po útoku Hamásu ze dne 7. října 2023.
Podle JCC byla česká podpora jasným a odvážným gestem solidarity v době, kdy Izrael odmítl akceptovat terorismus a čelil osamocení na světové scéně.
„V DNA Izraele nikdy nebyla agrese. Naším přáním je žít v míru, i proto, že do války s teroristy neodcházejí anonymní vojáci, ale naši synové a dcery,“ uvádí JCC Praha v oficiálním prohlášení.
Kampaň navazuje na podobnou aktivitu z roku 2023. Její význam je dnes podle iniciativy ještě větší, protože židovské komunity v Evropě čelí rostoucí vlně antisemitismu.
V atmosféře nepřátelství a zastrašování, která se objevuje jinde v Evropě, poskytuje podpora České republiky židovské komunitě v Česku i izraelské komunitě v Praze pocit bezpečí a důstojnosti, tvrdí JCC. Za pomoc při přípravě kampaně a poskytnutí ploch děkuje agenturám AdSight a Maus.
Jewish Community Center Praha je nově vznikající centrum současné židovské kultury a komunity. Nabízí inspirativní a dostupný program pro objevování židovské identity a pocitu sounáležitosti. Její aktivity jsou financovány převážně ze soukromých zdrojů a podpory dárců.
Je součástí JCC Global, založeného v roce 1977 v Jeruzalémě. Tato síť více než tisíce židovských komunitních center funguje po celém světě. Slouží několika milionům Židů v Severní Americe, Izraeli, Evropě, Latinské Americe, v zemích bývalého Sovětského svazu, Austrálii a na Dálném východě.