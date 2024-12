Lid ani opozice šéfku špitálu v Nymburku nezachránily. Bude se bránit právní cestou

Úspěšná manažerka totiž vytáhla chřadnoucí špitál mezi elitní zdravotnická zařízení v kraji. Na její podporu podalo výpověď téměř 40 pracovníků především z řad náměstků, primářů a vrchních sester.

Ještě před zahájením zastupitelstva adresovala Kvačková radním města návrh o smír. V něm mimo jiné požadovala jmenovaní jednoho ze současných zaměstnanců nemocnice do funkce jednatele a pro sebe post ředitelky. Navíc navrhla vlastního kandidáta na předsedu dozorčí rady špitálu.

„Pokud bude můj návrh akceptován nebo dále rozvíjen, mohu garantovat klidné řešení bez další eskalace. V opačném případě chtějí bývalí kolegové zmobilizovat veřejnost a zaměstnance před zastupitelstvem, což bych raději nahradila dohodou, která bude ku prospěchu nemocnice a všech zúčastněných stran,“ uvedla exšéfka prosperující městské společnosti.

Radní však o návrhu o smír diskutovat nechtěli. „Nela Kvačková opět mentálně překročila svou roli jednatelky a vystupuje spíše z pozice vlastníka, což je naprosto nepřípustné. Určování, kdo by měl být dosazen na uvolněné místo jednatele nemocnice či kdo by měl zasednout v dozorčí radě, jsou pravomoci výhradně svěřené valné hromadě společnosti, která za svá rozhodnutí nese odpovědnost,“ konstatovali unisono nymburští radní.

Kvačková na jednaní zastupitelstva dorazila kromě svých příznivců z řad zdravotníků i veřejnosti se svým právním zástupcem. Podle něj odvolali radní jeho klientku v rozporu se zákoníkem práce.

„Neuvedli totiž pravdivé údaje ke zdůvodnění odvolání, a to je tudíž neplatné. Pokud by ji odvolali bez udání důvodu, bylo by to zcela v pořádku,“ namítl Kvačkové zástupce.

Vedení města zdůvodňuje i nadále její odvolání tím, že nepostupovala souladu s předem stanovenými pravidly a že mezi oběma stranami nepanovala shoda na strategickém směřování nemocnice. Výhrůžky právníky i auditem Kvačková včera před zastupiteli vyzvala radní, aby ji odvolali formálně správně, tedy bez zmíněného udání důvodu.

„Tím nebudete poškozovat mé jméno. Pracovní nabídky mám, vnitřně se s odchodem z nemocnice smířím. Ale uvedené příčiny jsou zástupné. Pojďme to ukončit čestně, jinak se budu bránit právní cestou,“ zdůraznila.

Starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem) kontroval podobným stylem: „Uděláme nyní audit na všechny zakázky v nemocnici za vašeho vedení; nemyslím si totiž, že by všechny prošly standardním procesem. Měli jsme vás odvolat už v dubnu, kdy mezi námi začaly spory,“ rozohnil se šéf radnice.

Ten předeslal i další scénář fungování nymburského špitálu. V únoru bychom chtěli vybrat krizového manažera, který by zhruba na duben připravil výběrové řízení na nového jednatele. Budu rád, když lékaři, kteří podali výpovědi, své stanovisko změní,“ uvedl Mach.

Odvolaná ředitelka Kvačková iDNES.cz řekla, že se nikdy nesehne před praktikami, které v tuto chvíli vládnou v Nymburku.

„Do nového výběrového řízení se určitě přihlásím. Současně se začnu angažovat v komunální politice. Plánuji založit si vlastní kandidátku do voleb v roce 2026. Stejně jako se mi podařilo změnit nemocnici, budu chtít změnit i město,“ dodala Kvačková.