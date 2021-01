Možná jsem v některých situacích měla lépe komunikovat, bilancuje Jermanová

Kdybyste se ohlédla za svým působením v čele Středočeského kraje, co se podle vás povedlo?

Určitě je to výrazné zlepšení stavu silnic. I když vzhledem k velikosti silniční sítě se to může zdát jako nedostatečné, tak jsme odvedli dobrou práci, která je vidět. Doufám, že se v plánu oprav a rekonstrukcí silnic bude pokračovat, protože na to jsou prostředky z Evropské unie. Podařilo se nám také dokončit pro občany výhodnou integraci hromadné dopravy a stabilizovat hospodaření nemocnic, které se dostaly z červených do černých čísel a budou tam díky našemu jednání s Evropskou investiční bankou probíhat značné investice.

Celkově Středočeský kraj skončil na prvním místě, co se týče úspěšnosti čerpání z evropských fondů. Podle aplikace Hlídač státu jsme měli také dobrou známku v oblasti transparentnosti, tuším, že jsme dostali dvojku. Myslím, že se podařilo mnoho dobrého, ale také je fakt, že čtyři roky jsou ještě poměrně krátká doba na to, všechno výrazněji ovlivnit.

Na druhou stranu, jistě uznáte, že ne vše se vám podařilo...

Nedostatky vidím hlavně v oblasti školství. Současná koalice to měla ve svém předvolebním programu, tak předpokládám, že brzy předloží nějaký způsob, jak optimalizovat školství ve středních Čechách.

Co máte konkrétně na mysli?

Školství musí reagovat na požadavky pracovního trhu. V kraji máme přebujelou strukturu škol humanitního zaměření, přestože zažíváme trend potřeby absolventů technického směru a řemesel. Zájem o ně je ze strany velkých i menších zaměstnavatelů enormní. Nám se to za čtyři roky nastavit nepodařilo. Doufám, že nová koalice udělá nějaký strategický program, který bude projednán napříč politickým spektrem, a my jej rádi podpoříme. Opozice nás kritizovala za to, že jej nemáme a jiné kraje už ho mají. Nelze se nesystematicky uchýlit pouze k neodůvodněnému rušení jednotlivých škol. Všude, kde hrozí sloučení škol, to vyvolává velkou nevoli veřejnosti.

Jak vnímáte personální změny, k nimž nyní na kraji dochází?

Mění se struktura úřadu, což je v kompetenci nové krajské rady. Nerada kritizuji, co ještě není na stole, uvidíme, jak se to odrazí na výkonnosti úřadu. Některé personální změny mi přijdou možná až zbytečné, protože krajský úřad měl a má spoustu šikovných zaměstnanců a rozbití struktury by mohlo znamenat ztrátu návaznosti v některých projektech. Nutno přiznat, že začínají v době pandemie koronaviru, kdy je spousta lidí na home office.

Opozice za vašeho „vládnutí“ kritizovala správu silnic, vysoké odměny vybraným úředníkům, auto pro manžela, smlouvy pro externisty a například vydávání Středočecha. Byla podle vás kritika oprávněná?

Určitě jsem nějaké chyby udělala. Co se týče externistů, sama jsem s nimi smlouvy nedělala, a když jsem si nechala udělat přehled, tak minimálně za poslední dva roky vynaložené prostředky na dohody s externisty významně klesly. Nevím, jak chtějí pracovat na různých projektech, jestli na vše budou nabírat lidi na stálý pracovní poměr, nebo zda si najmou externí firmy, jak plánují na některé projekty, například na digitalizaci úřadu.

Určitě bych ale některé věci znovu neudělala, nebo bych je udělala lépe. Rozhodně bych se více věnovala PR, které jsem v tu dobu nepovažovala za důležité. Důležitější pro mě bylo opravovat silnice nebo řešit hrozící kolaps nemocnic. Možná jsem v některých vypjatých situacích měla lépe komunikovat. Chyby jsem udělala a beru si z nich poučení.

Nová hejtmanka Petra Pecková již avizovala, že některá jména úředníků, kteří pobírali mimořádně vysoké odměny, případně některých dobře placených externistů zveřejní. Obáváte se toho?

Neobávám, je mi to v podstatě jedno. O platech úředníků jsem nerozhodovala a ani jsem nebyla na výběrových řízeních na různé pozice. Striktně jsem se držela zákona o krajích, podle něhož politici nemají vstupovat do těchto úředních záležitostí. Ať paní hejtmanka jména zveřejní, ale je třeba brát v potaz, že jsou tady již některé soudní precedenty, podle nichž některé údaje zveřejnit nelze, protože to naráží na ochranu osobních údajů. Je riziko rady, zda to zveřejní a zda se dotyční budou či nebudou bránit. Sama s tím problém nemám, naopak jsem úředníky vyzývala, ať zveřejní svá jména a své platy. Osobně jsem nikomu žádné extra výhody nepřidělovala.

Když jsme u toho, na podzim po volbách kolovaly vtipy o tom, že se na úřadě dlouho do noci svítí a že tam skartujete citlivé dokumenty. I paní hejtmanka v jednom rozhovoru naznačila, že skříně v kancelářích byly precizně vyklizené. Likvidovala jste tedy některé dokumenty, které by mohly vést k nějakým odhalením?

Prosím vás, to je absolutní nesmysl. U mě v kanceláři se dlouho do noci svítilo celé čtyři roky, protože když se mi podařilo odjíždět domů někdy v půl osmé, tak to bylo brzo. Měla jsem tam spoustu osobních věcí, které jsem si odvezla, jinak jsme kanceláře předávali tak, aby paní hejtmanka mohla pokračovat v mé práci. Nikdo nic neskartoval, nic takového se nedělo. K ničemu takovému nebyl důvod.

Jaroslava Pokorná Jermanová Od roku 2016 do loňského listopadu byla hejtmankou Středočeského kraje. Kvůli této pozici se vzdala funkce první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, kterou zastávala od listopadu 2013. Letos na podzim ale zvažuje do Sněmovny kandidovat znovu. Aktuálně je opoziční zastupitelkou a členkou kulturního a kontrolního výboru zastupitelstva. Je také v dozorčí radě dvou středočeských nemocnic. Karlovarská rodačka, která letos v srpnu oslaví 52. narozeniny, vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze. Po škole pracovala v několika společnostech a například i v úřadu regionálního operačního programu. V letech 2002 až 2006 byla starostkou Krhanic na Benešovsku. Do roku 2011 byla členkou ODS, následně se angažovala v hnutí ANO. Je podruhé vdaná. V březnu 2019 se jí narodila dcera Ema, z prvního manželství má syna.

V salonku u vaší kanceláře se našla rušička odposlechů. K čemu jste ji měla? Paní hejtmanka Pecková říkala, že ani neví, jak se zapíná, měla byste pro ni radu, jak to zařízení zapnout?

Já to také nevím, protože jsem ji v životě nezapínala. Jsem znalá zákona o radiokomunikacích, podle něhož jsou taková zařízení zakázána. Byla to věc tehdejšího bezpečnostního ředitele, který se, pokud vím, nyní stal zástupcem ředitele úřadu. Těmto věcem nerozumím, nikdy jsem rušičku nepotřebovala. Je to zase pokus o moje medializování.

Chcete říci, že pan ředitel tam instaloval rušičku sám a nebylo to na váš popud?

Nic jsem neobjednávala. Je věcí bezpečnostního ředitele, aby zajistil bezpečnost a v tuto chvíli k tomu neumím nic říci. Nejsem na to odborník. Opakuji, že jsem neměla důvod rušičku zapínat, protože jsem v úřadu nic tajného ani nic nezákonného nedělala. Nevidím důvod se k tomu dál vyjadřovat.

Mrzí vás, že už nejste hejtmankou?

Samozřejmě mě to mrzí, protože jsme měli spoustu projektů, které jsme chtěli dotáhnout a které by měly úspěch, ale ve volbách rozhodují voliči a výsledky voleb respektuji. Skončili jsme třetí, i když jsme obhájili procentuální výsledek z minulého období.

Jaroslava Pokorná Jermanová v diskusním pořadu Rozstřel (9. 9. 2020)

Analyzovala jste si, proč jste nedostali více hlasů?

Prostě jsme nebyli schopni více oslovit lidi a samozřejmě některé moje chyby, které byly propírány v médiích, ať už byly faktické, nebo zveličované, tomu asi nepomohly. Každopádně si myslím, že v kraji naše práce vidět je, a uvidíme, co bude vidět za touto koalicí.

Jak jste přijala fakt, že jste nezískala post předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva? Asi nejvíce v médiích rezonovala kauza s trestním oznámením na paní záchranářku. Litujete, že k tomu vůbec došlo?

V situaci, v jaké jsem tehdy byla, jsem to špatně vyhodnotila. Stala se chyba a několikrát jsem se za to omluvila. Samozřejmě už bych to neudělala. Nevím, jestli se mám za všechno dokola omlouvat, prostě stalo se, to neodstanu. Tak to je, bohužel.

Mrzí mě jen to, že nová koalice nedodržela své slovo a svá prohlášení, že na tuto pozici má nárok lídr nejsilnější opoziční strany, tedy hnutí ANO. Takový je ale politický svět a s tím musíme žít. Myslím, že na tomto postu máme schopného kolegu Roberta Bezděka, který tu práci dělá dobře.

Máte v plánu být tvrdou a kritickou opozicí, nebo chcete spíše konstruktivní spolupráci s nově vzniklou koalicí? Jaká bude vaše opoziční role?

Bude určitě konstruktivní, ale samozřejmě vedení kraje kontrolovat budeme. Jedno nevylučuje druhé. Když budu hovořit za sebe, tak nejsem zastáncem toho, že bychom měli vytvářet nějaké příběhy a medializovat nesmysly. To určitě dělat nebudeme. Chceme upozorňovat na věci, které se nám nelíbí, nebo na chyby, které koalice případně udělá.

Momentálně jste v dozorčí radě benešovské a příbramské nemocnice, co dalšího vás nyní zaměstnává?

Avizovala jsem, že se nyní chci více věnovat své dceři, takže se o to skutečně snažím. Trochu ještě využívám situace, že manžel kvůli covidu nemůže do práce, tak ještě trochu pendluji po různých schůzkách a jednáních. Kromě práce v dozorčích radách nemocnic jsem členkou kontrolního a kulturního výboru zastupitelstva, takže mám práce více než dost. Je to ale hlavně období na přemítání, co bude dál. Ale úplně vypnout neumím.

Nicméně se objevila informace, že byste ráda kandidovala do Sněmovny...

Kandidaturu zvažuji, ale ještě nejsem úplně rozhodnutá. Pokud budu chtít kandidovat, tak určitě vše půjde standardními procesy a volbami přes regionální sdružení a následně celostátní výbor. Hnutí ANO teď ještě kandidátky úplně neřeší, předpokládám, že více se tomu budeme věnovat v květnu.

S předsedou hnutí panem Babišem jste v tom zajedno? Souhlasil by, abyste byla jeho dvojkou na kandidátce?

To zatím neřešíme, v tuhle chvíli to opravdu není úplně na stole. Uvidíme, co přinesou příští dny. Teď je to hlavně na mém rozhodnutí, silně zvažuji všechna pro a proti.