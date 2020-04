Jarní úklid Pražanům brzdí omezení sběrných dvorů, Pražské služby radí počkat

Svoz a sběr odpadků Svoz směsného a tříděného odpadu probíhá bez omezení.

Sběrné dvory Pražských služeb jsou otevřené v omezeném režimu. Otevírací doba je od pondělí do pátku mezi 8.30 a 16.00 a v sobotu od 8.30 do 14.00. Na plochu sběrného dvora je vstup jednotlivě a s ochranou úst a nosu.



Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad je přerušeno do odvolání. Stejně tak je přerušen sběr a svoz nebezpečného odpadu. Jak vyhazovat odpad: Lidé by měli odpad odkládat v řádně zavázaných plastových pytlích a nenechávat pytle z odpadem mimo sběrné nádoby. Pokud domácnost bez karantény a nákazy vyhazuje ochranné pomůcky, je vhodné je umístit do plastového sáčku a ten vložit do pytle. Domácnosti v karanténě či s potvrzenou nákazou musí používat plastové pytle s tloušťkou stěny minimálně 0,2 mm nebo používat dva pytle, přičemž ten vnější ošetřit dezinfekcí. Pro tyto domácnosti platí, že nesmějí třídit odpad.