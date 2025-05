Podle odborářů Komrsková poškozuje dobré jméno společnosti a má k ní dlouhodobě nepřátelský postoj. Komrsková naopak argumentuje, že její kritika míří čistě proti generálnímu řediteli společnosti Patriku Romanovi, u kterého spatřuje střet zájmů.

Dlouhotrvající neshody měla urovnat pracovní skupina složená z politiků napříč politickým spektrem, tedy z koalice i opozice. Ta nejenže nepřinesla žádná řešení, ale zástupci jednotlivých politických stran se ani po skončení schůzky nebyli schopni shodnout na jejích výsledcích.

„Na schůzce jsme si potvrdili, že důvody pro stávku již pominuly, požadavky zaměstnanců jsou již splněny. Ostatně k ukončení stávkové pohotovosti jsem odbory vyzvala už minulý týden,“ sdělila Komrsková po jednání.

Je ale jedinou, která ze schůzky odešla s tímto dojmem. Za vyřešenou nepovažují věc její koaliční partneři, členové opozice ani samotní odboráři. Shodu popřel například radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09). Vedení města především neodebralo PSAS z gesce Komrskové, což je jedním z hlavních požadavků odborářů. Nicméně její působení v městské firmě politici řešili.

Moc i odpovědnost

„Kdo má za oblast zodpovědnost, musí se k ní také přihlásit a měl by se podílet i na jejím řízení – stejně jako to dělají její kolegové v jiných městských firmách. Pokud chce kolegyně Komrsková v gesci městských firem pokračovat, musí být ochotná nést odpovědnost za jejich fungování – včetně podílu na rozhodování,“ okomentoval primátor Bohuslav Svoboda (ODS). „Pokud se této odpovědnosti vyhýbá, měla by zvážit, zda je schopna tuto gesci nadále vykonávat,“ dodal.

Komrsková totiž není členem dozorčí rady Pražských služeb. Na schůzích, kde se mimo jiné několikrát jednalo o odvolání ředitele Patrika Romana, je vždy jen jako host. Členům dozorčí rady za výkon jejich funkce náleží nejen odměna, ale plyne z něj také odpovědnost. Za případnou škodu způsobenou firmě zanedbáním kontrolní činnosti, která je hlavním posláním dozorčí rady, totiž ručí její členové celým svým majetkem.

„Považujeme za nevídaný alibismus a pokrytectví, když Jana Komrsková má v gesci Pražské služby, ale do dozorčí rady raději nešla, aby mohla bez odpovědnosti popichovat jako host,“ sdělil předseda opozičního zastupitelského klubu íANO a poslanec Patrik Nacher.

„Jako členka by si pak možná rozmyslela poškozovat dobré jméno společnosti, kdyby nesla reálnou zodpovědnost a ručila celým svým majetkem. Neměla by být zbabělá a nést jako ostatní členové dozorčí rady plnou odpovědnost,“ dodal.

Doteď to nevadilo

Komrsková na dotaz MF DNES odpověděla, že se členkou toho kontrolního orgánu PSAS stát nechce.

„Hostem dozorčí rady jsem od začátku svého mandátu a nikomu to do vypuknutí kauzy střetu zájmů ředitele Patrika Romana nevadilo. Účast hostů na dozorčí radě je plně v kompetenci předsedy,“ vzkázala Komrsková.

Předsedou dozorčí rady je v tomto volebním období bývalý senátor Lukáš Wagenknecht, který v loňském roce neobhájil svůj mandát v Praze 8. V prvním kole voleb skončil až třetí. S podporou Komrskové se navíc neúspěšně ucházel o post šéfa strany, kterým se pak stal náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Zhruba před měsícem Pirátskou stranu opustil.

Odbory tak i nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Předseda největší odborové organizace PSAS Miloslav Jukl označil tvrzení Komrskové o splnění požadavků za lživé. Už minulý týden před jednáním zastupitelstva zaslal členům rady i zastupitelům dopis, ve kterém vyjadřuje nespokojenost nad dosavadním řešením věci.

Kromě sporu s Komrskovou odbory brojí také proti údajným snahám o štěpení společnosti v podobě plánu převést část zaměstnanců PSAS, kteří se starají o dopravní značení, pod Technickou správu komunikací.

Dále odboráři požadují zavést systém tzv. in-house zakázek, tedy takových, které Praha zadává PSAS přímo bez soutěže, jelikož se bojí vyvádění těchto zakázek externím firmám. V neposlední řadě pak chtějí zakotvit valorizaci mezd.

O štěpení firmy i mzdách proběhla v posledních dvou měsících řada jednání, která určitá řešení přinesla. Podle Jukla jde ale o jednorázová opatření jen pro letošní rok a ne o systémové změny. Ohledně in-house zakázek se má opět sejít pracovní skupina, tentokrát ale za přítomnosti právníků.