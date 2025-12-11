Končí éra pirátského lídra Zdeňka Hřiba ve vedení metropole, kde působil přes sedm let, z toho poslední tři jako náměstek pro dopravu. Zůstane jen poslancem. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva ho vystřídá jeho stranický kolega a dosavadní předseda magistrátního výboru pro zahraniční vztahy a evropské fondy Jaromír Beránek.
Ten po svém předchůdci zdědí jen starosti – beznadějně ucpané silnice, naštvané Pražany a zablokované strategické stavby.
V posledních týdnech celé město nemluví o ničem jiném než o neprůjezdných silnicích a nekonečných kolonách.
Experti poukazují na špatnou koordinaci oprav. Souběžně se totiž pracuje na magistrále u Národního muzea, v ulici Jana Želivského, na Poděbradské nebo na Štěrboholské.
„Je škoda, že se opatřením pro zvýšení efektivity a koordinací uzavírek a oprav v Praze pan náměstek začal zabývat až měsíc před svým odchodem, když ve vedení Prahy je už sedm let, ale problémy s nedostatečnou koordinací trvají již mnoho let,“ okomentoval nedávno expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj Hřibovy návrhy řešení. Hřib s nimi u zastupitelů stejně nepochodil.
Metro D a Libeňský most
Během Hřibova mandátu se otevřelo množství otázek, které by určily, kam bude pražská doprava směřovat. Náměstek však nic z toho nedotáhl. Vzhledem k tomu, že se podzimní komunální volby uskuteční za méně než rok, nedá se systémové řešení očekávat ani od jeho nástupce.
Plán na zpoplatnění průjezdu centra narazil na odpor městských částí a koaličních partnerů, na parkovací reformě se nepodařilo najít shodu především kvůli odporu SPOLU proti zdražení cen stání a kvůli Pirátům vyšly naprázdno snahy ODS otevřít otázku zdražení jízdného v MHD.
Na Beránka spadnou také některé velmi komplikovaně zablokované projekty. Obrovský problém představuje zastavená přestavba Libeňského mostu. Už v roce 2023 se ukázalo, že ho není možné opravit a musí vzniknout jeho replika. Přesto se obnova rozjela na základě tendru, který vycházel z původní studie rekonstrukce. To ale zarazil antimonopolní úřad.
„Z citlivé rekonstrukce se po změnách stává drtivá demolice stěžejních objektů a nahrazení původních objektů objekty nově postavenými, a to bez provedení nového zadávacího řízení,“ konstatoval předseda úřadu Petr Mlsna.
Technická správa komunikací (TSK) proto stopla všechny stavební i projekční práce a celý projekt přesoutěží. Dokončení v tuto chvíli TSK odhaduje na rok 2032, což znamená dalších sedm let bez tramvajového spojení, které je přerušené od loňska. Zároveň je nejasný konkrétní harmonogram i konečná cena.
Ve skluzu je také stavba druhé části metra D, kterou už antimonopolní úřad několikrát rovněž shodil a naposledy zakázal podepsat smlouvu i Krajský soud v Brně. Úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory se měl začít stavět podle původního harmonogramu koncem roku 2023.
Jen čekat a doufat bude muset Beránek v případě dostavby Městského okruhu. S vypsáním a vyhodnocením tendru na vypracování projektové dokumentace totiž Hřib tak dlouho otálel, až teď hrozí ztráta kladného posudku dopadů na životní prostředí (EIA), pokud město nezíská alespoň nepravomocné povolení do října 2027. „Podání na úřad musí odejít nejpozději v červnu příštího roku. To je šibeniční termín, doslova peklo,“ popsal už dříve MF DNES architekt a bývalý primátor Jan Kasl, jeden z vedoucích projekčních prací ve společnosti Satra.
Divadlo na Vinohradech čeká
Ze stejného důvodu jako Hřib skončí i náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil (TOP 09), kterého nahradí radní Prahy 8 pro dopravu Tomáš Slabihoudek (TOP 09). I po tomto náměstkovi zůstanou nedodělané projekty.
Především ještě stále není vybraný zhotovitel rekonstrukce Divadla na Vinohradech, přestože ředitel Tomáš Töpfer předal magistrátu všechno v mašličkách včetně povolení. Podle původního předpokladu se mělo začít už loni v létě, teď ale divadlo odložilo plánované stěhování až na konec divadelní sezony.
Na vyhlášení vítěze tendru na dokončení přestavby marně čeká také Šlechtova restaurace ve Stromovce, přičemž vítěz měl být znám už letos v únoru.
Zdeněk Hřib Piráti Předseda Pirátů jakožto pražský lídr získal post poslance. Jiří Pospíšil TOP 09 1. místopředseda TOP 09 se po letech vrátil do poslaneckých lavic.
Jaromír Beránek Piráti Nastávající náměstek pro dopravu dosud vedl jeden z výborů na magistrátu. Tomáš Slabihoudek TOP 09 Nový náměstek pro kulturu je i radní Prahy 8 pro dopravu.