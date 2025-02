Dlouhé objížďky, na autobus přívozem. Kvůli opravě mostu hrozí kraji žalobou

Na přívozu, který pendluje každý den od čtvrté hodiny ranní až do půl druhé v noci po hladině Vltavy, fouká studený vítr. Pro lidi ze středočeské obce Hradištko je to ale šance, jak se co nejrychleji dostat na autobus do práce, škol, do lékárny či za zábavou.

Důvodem je o několik měsíců odložený konec oprav památkově chráněného mostu Dr. Edvarda Beneše, spojnice obce se Štěchovicemi na druhém vltavském břehu. Uzavřen je pro dopravu a teď už ho nejde přejít ani pěšky. Místním to působí problémy a dochází jim trpělivost.

„V pracovních dnech převážím až patnáct set lidí denně. Nejvíce kolem osmé ráno, kdy lidé pospíchají na autobusy. A pak odpoledne, když se naopak vracejí domů. Přívozem někteří dodavatelé dokonce zásobují malý obchod na břehu řeky v Hradištku. Někdy funguji i jako přepravní služba mezi lidmi, kteří si mezi sebou posílají věci přes řeku,“ líčí Jaroslav Kratochvíl, jeden ze tří hlavních převozníků za kormidlem plavidla Troja. To bylo postaveno před sedmi lety, aby dočasně nahradilo zřícenou lávku mezi stejnojmennou pražskou čtvrtí a Císařským ostrovem.

Odříznuti od metropole

Z Prahy nyní autobus do Hradištka nezajíždí, protože na objízdné trase po nejbližším mostu přes Sázavu v Kamenném Přívozu kvůli dopravním omezením neprojede. Lidé z Hradištka sice ještě mohou přejít přes Sázavu po lávce na vlak. Ale hlavně pro seniory ze vzdálenějších částí rozlehlé obce to není zrovna komfortní řešení.

Obyvatelé svou nespokojenost s intenzitou oprav vyjádřili v petici, kterou jich podepsalo zhruba šest set. Někteří dokonce zvažují hromadnou žalobu na Středočeský kraj, tedy vlastníka mostu. Při cestách svými automobily totiž musí absolvovat desítky kilometrů po objízdných trasách navíc, často po namrzlých silnicích. Tím jim rostou výdaje. Chtějí se domoci náhrady škod.

„Z pracovních důvodů musím do zaměstnání jezdit autem. Od loňského jara mě to stojí o šest tisíc korun měsíčně více,“ říká například muž bydlící na dohled od opravovaného mostu, který se chce k hromadné žalobě připojit.

„Stavíme v Hradištku dům z celoživotních úspor a vícenáklady spojené s opravou mostu už nám aktuálně přesáhly 200 tisíc korun,“ zdůvodnil zase svůj podpis na petičním archu Filip Fusek ze Zbraslavi.

Komplikace vznikají i místním podnikatelům. Před nedávnem zavřel v Hradištku až do odvolání svůj obchod řezník, provoz omezily zdejší restaurace, problémy s poklesem zákazníků podle starostky obce Radky Svobodové (Naše společná obec) hlásí i majitel autoservisu nebo kadeřnice.

Starostka obce Hradištko Radka Svobodová (22. ledna 2025)

„Podařilo se nám dohodnout v Hradištku nové výjezdové místo záchranné služby, abychom zajistili její dostupnost. Obec za 600 tisíc korun upravila ze svého prostory pro záchranáře. Komplikace jsme řešili i se svozem odpadu. Kvůli uzavírce mostu jsme byli nuceni podepsat smlouvu s jinou firmou. Obyvatelům jsme ale poplatky nezdražili,“ říká starostka.

„Přes omezený průjezd přes most v Kamenném Přívozu se do Hradištka jen komplikovaně dostanou profesionální hasiči, takže jsme posílili služby našich dobrovolných. Stoupl jim počet výjezdů k dopravním nehodám, což může být způsobeno právě dlouhými a komplikovanými objízdnými trasami. Naštěstí tu žádný větší požár nebyl,“ poznamenává.

Opravu zbrzdila hnízda jiřiček

Rekonstrukce více než sto let starého mostu začala na konci loňského dubna, původně mělo být hotovo na konci roku. Do jara se protáhne z několika důvodů. „Byly to problematické přeložky inženýrských sítí. Navíc se nedochovala kompletní dokumentace. Pak si prakticky za jednu noc po celém mostě vytvořily hnízda chráněné jiřičky a z rozhodnutí odboru životního prostředí v Černošicích musely být práce přerušeny. V září při povodních stoupla hladina Vltavy a voda zaplavila věže pro lešení. To znamenalo z hlediska dodržení bezpečnosti práce další odklad,“ vysvětluje mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Práce na opravě mostu pokračují i v těchto chladných dnech včetně víkendů, byť ne v tempu, které by si lidé z Hradištka představovali. Středočeský kraj nebude vzhledem k nepředvídatelným okolnostem požadovat po zhotoviteli za nedodržení termínu žádné penále.