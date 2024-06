Na ozdravném pobytu se dětem rozjely zažívací potíže, záchranáři jich šest odvezli

Do hotelu Orlík ve Vystrkově vyjela záchranná služba okolo třetí hodiny ráno. „Jednalo se o šest dětí a dvě dospělé osoby, které trpěly nevolností a problémy se zažíváním. Převezli jsme je do příbramské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Monika Nováková.

Na místo během čtvrtka dorazili i policisté z místního Milín. „Byli přivoláni na pomoc při asistenci hygienikům a provedli patřičnou součinnost,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.

Podle ředitele hotelu Jiřího Krause šlo o pobyt přibližně 95 dětí, jednomu z nich se mělo udělat špatně již při příjezdu, další z dětí zvracelo.

Co přesně hromadné zažívací potíže způsobilo, není jasné. Krajská hygienická stanice zatím provádí kontroly. „Provedli tu již třetí kontrolu, nemělo by jít o salmonelu, vypadá to spíš na virózu,“ uvedl Kraus.

Na vyjádření hygieniků redakce iDNES.cz zatím čeká.

Server pribram.cz informoval, že si rodiče většinu dětí odvezli ještě v noci, zbytek putoval domů autobusem.