Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?

  16:52
O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom nebylo vůbec jednoduché. Jeden z vlastníků lokality, Pavel Baudiš, už před zahájením soutěže upozornil, že projekt musí být ekonomicky návratný. Zároveň však architekti museli zachovat téměř celé území volně přístupné.

S tím si ale architekti chytře poradili. Pavilon s obchody nebude stát samostatně, ale bude součástí terénu. Jeho střecha bude přístupná chodcům.

„Projekt nabízí centrální prostor vhodný pro kulturní akce a setkávání, zatímco oblouk obchodního parteru vymezuje nároží Pařížské a Bílkovy ulice a jasně definuje hranici území,“ oceňuje předsedkyně poroty, děkanka Harvard Graduate School of Design a spoluzakladatelka WW Architecture Sarah M. Whitingová.

Memorandum s městem

Celé náměstí prostupuje motiv jeviště jako připomínka slavného režiséra, po kterém je piazzetta pojmenovaná. Srdcem náměstí má být vodní prvek. V klidném režimu bude zrcadlit oblohu, v horkých dnech díky tryskám osvěží a večer se voda propojují se světlem v jemnou scénickou instalaci. Navíc může v zimě sloužit jako kluziště.

Byť se jedná o poměrně malé prostranství, zuří kolem něj dlouhé roky velké spory. V roce 2019 ho skupina podnikatelů koupila spolu s dnes již bývalým hotelem InterContinental. Původně ho majitelé chtěli zrevitalizovat rovnou spolu s obnovou hotelu, která začala v období pandemie. Narazili ale na odpor veřejnosti i samospráv.

Vedení Prahy podpořilo stavbu „skleněné kostky“ u Pařížské, projekt čelí kritice

Kritizovaná byla především míra zastavění náměstí, byť plánovaná prosklená budova neměla zabírat ani desetinu území a architekti snížili návrh z pěti pater na tři. Piazzetta byla navíc v minulosti již zastavěna, část domů byla zničena na konci druhé světové války a zbývající budovy byly zbourány na konci šedesátých let.

Původně kladné stanovisko magistrátu následně shodilo ministerstvo pro místní rozvoj kvůli rozporu s územním plánem. V mezičase ale pražští zastupitelé schválili podnět pro změnu územního plánu a magistrát spolu s Prahou 1 uzavřel s majiteli memorandum. Jeho výsledkem je architektonická soutěž, na kterém se podílejí i zástupci obou samospráv.

Staroměstská brána

Formanovo náměstí nicméně zatím zůstává posledním kamínkem v mozaice s názvem Staroměstská brána. Tento projekt zahrnuje nejen proměnu celého ústí Pařížské ulice až na Dvořákovo nábřeží, ale i propojení nejznámějšího pražského bulváru s Vltavou.

„Můj pradědeček byl stavitel a věnoval Praze celý svůj život. Postavil zde pět mostů, z nichž čtyři dodnes stojí – jedním z nich je Čechův most, který je doslova přes ulici od hotelu. Líbila se mi představa, že i já budu moci pro Prahu něco udělat, symbolicky navázat na jeho dílo a přispět k tomu, aby se toto místo znovu stalo přirozenou spojnicí mezi řekou, Starým Městem a Pařížskou ulicí,“ komentuje Pavel Baudiš.

Hotel InterContinental se přejmenuje. Na jaře otevře jako Fairmont Golden Prague

Nejvýraznější proměnou prošel bývalý hotel InterContinental. Jeho kompletní přestavba si vyžádala pět let práce, protože budova byla v žalostném stavu. Všeříkající byly například sítě natažené kolem hotelu, aby někoho nezranily padající kusy fasády.

Soutěž RaumScape

Mezinárodní architektonická soutěž s názvem RaumScape byla výsledkem memoranda mezi majiteli náměstí Miloše Formana, magistrátem a Prahou 1. Proto do poroty byli přizváni kromě renomovaných architektů také zástupci obou samospráv, Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy, pražských památkářů i veřejnosti.

Do soutěže se přihlásilo 197 ateliérů ze 42 zemí světa, což z ní činí nejobsazenější architektonickou soutěž v historii České republiky. Vítězem se stalo dánské studio Adept.

„Naplno jsme si tady užili ten socialistický šlendrián ze sedmdesátých let, kdy i takto velká státní zakázka byla postavena totálně lajdácky. Sanovali jsme více než 18 tisíc míst, části stavby, třeba i celý strop místnosti, jsme museli snést,“ vysvětluje architekt Marek Tichý z kanceláře TaK Architects, který vedl tým odborníků podílejících se na obnově hotelu.

Budova se začala stavět v roce 1968, kdy většina architektské elity buď dobrovolně, nebo nuceně emigrovala. Navíc prošla necitlivou přestavbou v 90. letech. Místo bazénu, který původně stál v rohu areálu hotelu, se nyní nachází průchod na náplavku.

Zároveň zde vznikla galerie KodlContemporary, zasvěcená modernímu umění, za níž stojí sběratelský rod Kodlů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: