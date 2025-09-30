Řidič osobního auta srazil na Berounsku chodkyni, žena srážku nepřežila

  18:06,  aktualizováno  18:11
Tragická nehodě se stala v úterý krátce před třetí hodinou odpolední nedaleko obce Hostomice na Berounsku. Osobní auto tam srazilo chodkyni, která následně zemřela. Řidič vyvázl bez zranění, zkoušky na omamné látky u něj dopadly negativně.

Policie nyní vyšetřuje příčiny nehody. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

„V katastru obce došlo k dopravní nehodě se smrtelnými následky, kdy následkem srážky s osobním vozidlem zemřela žena, řidič vyvázl bez zranění. Provedli jsme orientační dechovou zkoušku i test na omamné a psychotropní látky, všechno bylo negativní,“ sdělila redakci Suchánková.

Dodala rovněž, že příčiny nehody budou předmětem vyšetřování dopravní policie i služby kriminální policie a vyšetřování, která si případ převezme.

Hasičská jednotka na místě provedla protipožární opatření, jak redakci potvrdil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Odklizením havarovaného vozidla je pověřena odtahová služba.

