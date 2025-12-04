Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana

Na střelnici v ulici U Továren se chtěl zastřelit mladík narozený v roce 2003. Během zážitkové střelby k sobě namířil krátkou zbraň.
„Jelikož byl jeho instruktor policista a vedle střílel další policista v civilu, oba muži jeho jednání zabránili,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Při incidentu padl jediný výstřel, který však zasáhl ochrannou zeď.
Na místo byla vyslána také posádka pražských záchranářů. „Do pražské Hostivaře na střelnici vyslali posádku záchranářů, která převzala do péče mladého muže,“ sdělila mluvčí záchranné služby Jana Poštová.
Muž podle ní nebyl zraněný. „Záchranáři ho transportovali do nemocnice k další péči,“ dodala.