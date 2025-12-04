Na střelnici chtěl mladík spáchat sebevraždu. Přišla však nečekaná záchrana

  16:16
V pražské Hostivaři se dnes odpoledne pokusil o sebevraždu mladý cizinec. Na místní střelnici proti sobě namířil zbraň. Díky rychlé reakci dvou policistů, kteří byli na místě jako instruktor a příslušník v civilu, se incident obešel bez zranění.
Nedílnou součástí přípravy k získání zbrojního průkazu je střelecká příprava. V...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na střelnici v ulici U Továren se chtěl zastřelit mladík narozený v roce 2003. Během zážitkové střelby k sobě namířil krátkou zbraň.

„Jelikož byl jeho instruktor policista a vedle střílel další policista v civilu, oba muži jeho jednání zabránili,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Při incidentu padl jediný výstřel, který však zasáhl ochrannou zeď.

Střílela. A otočila zbraň proti sobě. Instruktor neměl šanci reagovat

Na místo byla vyslána také posádka pražských záchranářů. „Do pražské Hostivaře na střelnici vyslali posádku záchranářů, která převzala do péče mladého muže,“ sdělila mluvčí záchranné služby Jana Poštová.

Muž podle ní nebyl zraněný. „Záchranáři ho transportovali do nemocnice k další péči,“ dodala.

Autor:
Vstoupit do diskuse