Karlův most hostí sousedskou slavnost, stůl má půl kilometru

Místo stánků se suvenýry se v úterý odpoledne na Karlově mostě objevil mezi Staroměstskou a Malostranskou mosteckou věží dlouhý řetěz z lavic a stolů.

Pražané i turisté mohou ke stolu na mostě usedat od 18 do 22 hodin, podmínkou je, že si každý přinese vlastní občerstvení.

Aby pořadatelé hlídali počet příchozích, umožní si sednout jen předem registrovaným. Na místě dostane každý s platným lístkem placku. Několik volných míst ale pořadatelé nechali pro kolemjdoucí.

„U stolu je dva tisíce míst a zvláštní místa jsme nechali místním spolkům a kolemjdoucím. Po celé délce budou sezení hlídat hostesky,“ uvedl kavárník Ondřej Kobza s tím, že budou na místě k dispozici dezinfekce.

Jeho spolek Piána na ulici akci pořádá společně s městskou částí Praha 1. Podporu mají i od vedení pražského magistrátu.

Kobza by si přál, aby se stejné akce konaly i na jiných místech v Česku.

„Například v Písku je nádherný kamenný most. My bychom pořadatelům mohli nabídnout know-how, případně zdarma poskytnout prostěradla na ubrusy, nebo skleničky na svíčky, které jsme kvůli této akci pořídili,“ řekl iDNES.cz před konání akce Kobza.

Smyslem akce má být podle pořadatelů nejen přivítání prázdnin, ale i symbolické obnovení důvěry mezi lidmi po koronavirové krizi. S tím souhlasí i primátor Prahy Zdeněk Hřib.

„Odliv turistů z Prahy má nyní i pozitivní vliv na to, že město opět slouží k původnímu účelu – tedy k tomu, aby v něm trávili čas především obyvatelé města. V hlavní turistické sezoně by konání takové akce nebylo prakticky proveditelné. Věřím, že si hostinu na Karlově mostě užije co nejvíce Pražanů, ale i turistů z celé České republiky, které nyní lákáme do Prahy,“ sdělil primátor.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma dříve uvedl, že se podobná akce už nebude na Karlově mostě nikdy opakovat.

V roce 2006 a 2016 si Karlův most, který je majetkem hlavního města, chtěla pronajmout firma Louis Vuitton, ale ani v jednom případě město akci nepovolilo. Firma si nakonec pronajala Vladislavský sál na Pražském hradě.