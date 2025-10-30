Autobus a automobil se srazily okolo 14. hodiny v ulici Ve Žlíbku v Horních Počernicích. Oba vozy skončily mimo silnici.
Řidič osobního auta zůstal zaklíněný ve voze a museli ho vyprostit hasiči. Muž utrpěl těžká zranění, kvůli nimž přišel o dolní končetinu.
„Zraněnému policisté poskytli první pomoc mimo jiné v podobě použití taktických škrtidel. Následně si muže do péče převzali přivolaní záchranáři,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.
V autobuse jel pouze šofér, který vyvázl bez zranění.
Ulice Ve Žlíbku byla v důsledku nehody zcela uzavřena. Blokáda způsobená havárií ovlivnila také několik místních linek Pražské integrované dopravy, které byly odkloněny, případně ukončeny v zastávce Xaverov.
Od 15:15 je místo kyvadlově průjezdné a autobusy se začaly vracet na své trasy.