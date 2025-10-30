Srážka autobusu a auta na východě Prahy. Jeden z řidičů přišel o nohu

  16:34
K vážné dopravní nehodě došlo ve čtvrtek odpoledne v Praze 20. Střetl se zde autobus MHD s osobním vozidlem, jehož řidič zůstal v autě zaklíněn a v důsledku těžkého zranění přišel o nohu. Na vozovce mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi je omezený provoz.

Autobus a automobil se srazily okolo 14. hodiny v ulici Ve Žlíbku v Horních Počernicích. Oba vozy skončily mimo silnici.

Řidič osobního auta zůstal zaklíněný ve voze a museli ho vyprostit hasiči. Muž utrpěl těžká zranění, kvůli nimž přišel o dolní končetinu.

Vážná dopravní nehoda uzavřela komunikaci mezi Horními Počernicemi a Běchovicemi. (30. října 2025)
„Zraněnému policisté poskytli první pomoc mimo jiné v podobě použití taktických škrtidel. Následně si muže do péče převzali přivolaní záchranáři,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

V autobuse jel pouze šofér, který vyvázl bez zranění.

Ulice Ve Žlíbku byla v důsledku nehody zcela uzavřena. Blokáda způsobená havárií ovlivnila také několik místních linek Pražské integrované dopravy, které byly odkloněny, případně ukončeny v zastávce Xaverov.

Od 15:15 je místo kyvadlově průjezdné a autobusy se začaly vracet na své trasy.

