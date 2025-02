Přibudou restaurace, zeleň i voda. Proměna holešovické burzy masa skončí v létě

Oslavy výročí vzniku Holešovické tržnice Od 25. dubna do 14. května se v tržnici uskuteční oslavy výročí 130 let od vzniku areálu. V hale 17 bude po tři týdny prostor s kavárnou, kde budou lidé moci nejen ochutnat gastronomické speciality, ale také si poslechnout koncert kapel jako WWW Neurobeat, Republic of Two nebo Ida the Young. V prvním patře haly se uskuteční série speciálních akcí, které budou vyprávět příběh jídla a jeho historie, minulost Holešovické tržnice a úvahy o budoucnosti naší gastronomie. Účastníky některého z 15 večerů čeká jedenáctichodové degustační menu, které připraví tým šéfkuchaře restaurace Mlýnec Vladimíra Vaníčka ze Zátiší Catering Group. Každý chod bude doplněný uměleckým zážitkem spojujícím performance, vizuální show a stand-up