Rovný asfalt i drncání po panelech. Redaktor vyrazil na novou pražskou cyklostezku

Park U Vody začíná pod holešovickým železničním mostem a hned u vstupu najdou cyklisté oficiální parkovací místa pro sdílená kola. Právě výpůjčkou jednoho z nich začala i naše cesta.

První pocity byly takové, že projížďka po nově postavené stezce je opravdu příjemná. Jede se po rovince bez větších potíží a kolem cesty se navíc nacházejí další místa pro kola, takže je možné prakticky kdykoliv kolo vrátit a vyzkoušet si nějaký stroj na cvičení nebo posedět na lavičce, kterých je v novém parku hned několik.

První zádrhel nastává na konci nově vyasfaltovaného úseku. Tam se cyklostezka napojuje na řadu betonových bloků, na kterých je už cesta na kole o poznání méně příjemná. Oproti tomu, co člověka čeká dál, je to ale ještě poměrně komfortní záležitost.

„Návaznost cyklotrasy A1 od Trojského mostu po Stromovku je dlouhodobým problémem zejména kvůli majetkovým poměrům a výstavbě Nové vodní linky (čističky) na Císařském ostrově,“ uvedl v odpovědi pro redakci iDNES.cz Pavel Zelenka, radní pro dopravu městské části. Betonové bloky jsou totiž podle jeho slov navržené zejména pro nákladní vozy. „Navíc v zatáčce na panelové cestě překážejí zbytky tramvajového mostu,“ upřesnil.

Práce na novém parku U Vody vstoupily do závěrečné fáze. Postup prací již nyní umožňuje zpřístupnit veřejnosti část parkových ploch, včetně průchodů a stezek pro pěší a cyklisty, které připravila TSK hl. m. Prahy.



Od dnešního dne je možné se na kole či pěšky bez omezení dostat z dolních Holešovic od železničního mostu v ulici Varhulíkové podél řeky na cyklostezku mezi mostem Barikádníků a Trojským mostem a dále až ...do Stromovky a zpátky. V otevřených částech parku lze již také využít nového posezení, venkovní posilovny či vyhlídek a přístupů k řece.

Na dalším úseku už se musí cyklista rozhodovat. Buď pojede do strmého kopce, který je na sdílených kolech prakticky nepřekonatelný, nebo sjede po vyšlapané cestě dál k řece. Druhá varianta je sice v první fázi příjemnější, ale cesta jako taková je plná nerovností a po chvíli je prakticky nemožné vidět v tomto způsobu dopravy jakýkoliv komfort. Hned při první možnosti je tak lepší kolo vytlačit na souběžnou silnici.

Rozšíření cyklostezky podle Zelenky není dobře možné bez většího kácení na břehu Vltavy. Přesto je ale v plánu další modernizace. „V květnu jsem na magistrátu úspěšně projednal kompromisní řešení spočívající v částečném rozšíření pěšiny a zlepšení povrchu,“ pochlubil se Zelenka.

Povrch podle jeho slov ale pravděpodobně nebude asfaltový. Návrh počítá s „minimem kácení a současně možností změny povrchu na panelové cestě nenáročnou stavební úpravou,“ píše Zelenka. „Takže nyní chceme požádat náměstka Hřiba o součinnost a realizaci. Nadřazené celoměstské cyklotrasy musí financovat magistrát,“ uzavřel.

Na vyvýšené silnici je už jízda na kole zase celkem pohodlná, a to i přes dočasné zúžení jednoho z jízdních pruhů. Do Stromovky je tak nakonec možné dostat se s obtížemi docela rychle. Problémem zůstává, že člověk nemůže jet po cyklostezce celou dobu. To dokládá i jedna z uživatelek sdílených kol v parku. „Na horském kole to jde. Na sdíleném bych to raději objela,“ odpovídá na otázku, zda sama zdolává nerovnou cestu kolem řeky.