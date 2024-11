Hodinky PRIM jako fenomén. Výstava Velký třesk! ukáže i prototyp Spartak

„Výstavu jsme metaforickým připodobněním k Velkému třesku pojali jako zrození celého hodinářského vesmíru. Náhle a v krátké době se během poválečné dekády v Československu zrodil pestrý a bohatý svět Primek,“ vysvětlil David Hamr, autor expozice z NTM.

Premiérový prototyp náramkových hodinek vznikl před 70 lety v tehdejší Chronotechně v Novém Městě nad Metují. „Československo tehdy byla teprve osmá země na světě, která zvládla strojní výrobu tohoto typu hodinek,“ sdělil generální ředitel NTM Karel Ksandr.

V tomto typu výroby se tak Československo v polovině 50. let připojilo po bok takových zemí, jako je hodinářská velmoc Švýcarsko, oba tehdejší německé státy, Japonsko či třeba USA.

Konstrukci čeští specialisté převzali z francouzské předlohy, ovšem bez předchozích zkušeností a výrazné dopomoci ze zahraničí. „To dokazuje kvalitu domácích konstruktérů a techniků a vysokou úroveň strojírenství,“ shrnují autoři výstavy.

Vývoj Primek trval specialistům pět let a šlo o jeden z milníků průmyslové výroby v tehdejším Československu. „Šlo o to nejen vyrobit díly, ale také hodinky ‚oživit‘. To je specifický proces, tak trochu jako oživit Golema,“ popsal specialista v tomto oboru Libor Hovorka.

Konstruktéři při výrobě museli splnit několik předpokladů. „Šlo o to stlačit hodinářský stroj do velikosti mince a splnit vysoký tlak norem na přesnost jednotlivých dílů,“ dodal Hamr.

Návštěvníci uvidí ikonické modely hodinek, například prototyp značky Spartak, což byl jeden z předchůdců hodinek PRIM. Pozoruhodnou výpověď nabízí též dosud neprezentovaná technická dokumentace zapůjčená firmou Elton, pokračovatelem novoměstského výrobce hodinek PRIM.

Konstrukční, výrobní a materiálová specifika mechanických strojků náramkových hodinek přibližují návštěvníkům také například 3D technologie a další zajímavé součásti expozice. Otevřena bude od 6. listopadu do 30. března 2025.