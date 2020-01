Konec přebíhání kolejí, na jaře se podchodem spojí Žižkov s hlavním nádražím

Aktuálně státní podnik vypisuje veřejnou soutěž na dodavatele stavby v předpokládané hodnotě 142 milionů korun.



„Se zahájením prací počítáme v květnu a s dokončením pak v srpnu roku 2021,“ slibuje tisková mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.

Součástí zakázky je kromě prodloužení samotného tunelu pro chodce i výstavba eskalátorů a výtahu u nového výstupu na žižkovské straně. Lidem tam bude pro lepší navigaci sloužit také informační a orientační systém. Kromě toho dále vznikne navazující chodník vedoucí do Seifertovy ulice přes nově vybudované administrativní centrum, kde bude možné odbočit přímo k náměstí Winstona Churchilla nebo k Vysoké škole ekonomické (VŠE), případně pokračovat dále směrem na Žižkov.

V neposlední řadě mají práce zahrnovat potřebné přeložky kolejí, ale i inženýrských sítí. Vznikne také nové oplocení a osvětlení. A celý projekt bude řešen tak, aby bylo v budoucnu možné nádraží prodloužit ještě o další nástupiště.

SŽDC vypisuje soutěž na prodloužení podchodu v krátké době už podruhé. Poprvé hledala stavební firmu před létem, o dva měsíce později však tendr zase zrušila, neboť se do něj přihlásil jediný uchazeč. Navíc žádal výrazně vyšší částku, než byla předpokládaná hodnota zakázky.

Kudy povede podchod pod hlavním nádražím.

Tehdy byla její součástí i kompletní rekonstrukce tří krajních nástupišť na hlavním nádraží. Aktuálně proto SŽDC celý projekt rozdělila a předpokládá, že se tentokrát už přihlásí více zájemců.

Posun v přípravách na dobudování podchodu pochopitelně vítá radnice Prahy 3. Tamní železniční trať totiž tvoří spolu se sousední magistrálou špatně prostupnou bariéru, která městskou část odděluje od centra města.

Navíc mají obyvatelé Prahy 3 také velmi komplikovaný přístup k samotným vlakům. Musí totiž celé nádraží obcházet, což znamená zdržení kolem dvaceti minut.

Může se přesunout i zastávka

„Na toto propojení čekáme už několik let, ne-li desetiletí. Pro dostupnost hlavního nádraží ze Žižkova to bude výborné řešení,“ pochvaluje si předseda zastupitelského výboru pro územní rozvoj ve třetí městské části Matěj Michalk Žaloudek (Zelení). Podle něj navíc radnice v současnosti usiluje o to, aby se stávající tramvajová zastávka Husinecká přesunula blíže náměstí Winstona Churchilla. Díky tomu bude možné od přístupové cesty vedoucí z podchodu plynule přesednout na tramvaj a pokračovat dále na Žižkov či do Malešic.

Kromě časové úspory má vybudování podchodu také bezpečnostní důvody. Dosud totiž i přes zákaz vstupu řada lidí pravidelně přebíhá přes koleje. Denně takto hazarduje i několik stovek lidí, kteří si tímto způsobem zkracují cestu od stanice metra Hlavní nádraží.

Mezi ně často patří studenti VŠE, která sídlí hned naproti nádraží na žižkovské straně. To přiznává i mluvčí vysoké školy Martina Mlynářová. „Budeme rádi, když k výstavbě podchodu dojde co nejdříve. Studenti a zaměstnanci, kteří chodí přes koleje, budou mít cestu do školy bezpečnější. A těm, kteří tam nyní nechodí, se cesta zkrátí a zjednoduší,“ předpokládá mluvčí Mlynářová.

Žižkov není jedinou lokalitou, odkud se nově chodci dostanou pohodlněji až k nádraží. Už loni v polovině listopadu nechalo hlavní město vybudovat namísto úzké obruby podél magistrály plnohodnotný chodník široký od 175 centimetrů až ke třem metrům. Ten umožňuje bezpečný přístup na hlavní nádraží také z Vinohrad.