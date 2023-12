Hřib nesouhlasí s prohlášením nádražní haly památkou, chce podat trestní oznámení

O Hřibově záměru již informoval server extra.cz, který v pátek vydal s náměstkem rozhovor, následně jej redakci iDNES.cz potvrdila mluvčí pražských Pirátů Martina Kameník Vacková.

„Označení odbavovací haly za kulturní památku těsně po vyhlášení výsledku mezinárodní architektonické soutěže považuji za skandální a extrémní případ úřednické zvůle. Je zcela absurdní, aby stavba ze 70tých let byla památkově chráněna rozhodnutím z roku 1958, což znamená, že v době své kolaudace už byla dvacet let památkou,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro dopravu.

Podle něj jde jednoznačně o protizákonnou věc, protože schvalovací proces neproběhl tak, jak by měl. „Jeden večer je na webu Národního památkového ústavu (NPÚ) napsané, že to není kulturní památka a ráno je tomu jinak. Proto se chystám podat trestní oznámení. Aniž by bylo s městem vedeno jakékoliv správní řízení, tak má Praha najednou na střeše hlavního nádraží památkově chráněné parkoviště, což je skutečně světový unikát,“ vysvětlil s tím, že zápis je založen na neplatném odůvodnění a nemá ani právní základ.

„Ukvapené a nepodložené jednání NPÚ je nejen nestandardní, ale navíc budí dojem účelovosti,“ napsala Správa železnic (SŽ), pražský magistrát a dopravní podnik (DPP) v tiskové zprávě. Loni společně vypsaly soutěž na návrh rekonstrukce nové odbavovací haly, tramvajovou trať a úpravy Vrchlického sadů.

K zápisu nové odbavovací haly do památkového katalogu došlo 1. prosince. NPÚ posléze uvedl, že o památkách rozhoduje ministerstvo kultury, podle kterého se na novou halu vztahuje památková ochrana secesní Fantovy budovy, protože je její přístavbou. Podle prohlášení NPÚ z tohoto důvodu ministerstvo nezahájilo řízení o prohlášení haly kulturní památkou, o které ústav požádal v březnu 2022. „Tento výklad NPÚ respektuje a na pokyn ministerstva proto také v tomto směru aktuálně provedl úpravu v památkovém katalogu,“ uvedl ústav.

Na rozdíl od ministerstva SŽ halu nepovažuje za jeden celek s Fantovou budovou, ale s magistrálou, metrem a nájezdovými rampami. „Zástupci NPÚ nám na jednání ještě před vyhlášením soutěžního dialogu potvrdili fakt, že nová odbavovací hala není zapsanou památkou,“ uvedla SŽ.

Nový návrh dánského studia, podle kterého by měla být hala rekonstruována, představili zástupci Prahy a Správy železnic na konci listopadu. Charakteristickým prvkem návrhu je velká dřevěná konstrukce, která se má klenout od magistrály nad novou odbavovací halu až k tramvajové zastávce a Vrchlického sadům. Zároveň má zmizet velká část haly, zachována má být její kus pod magistrálou.

Zástupci Prahy a SŽ představili návrh nového hlaváku (27. listopadu 2023)

Koncept vyvolal kritiku veřejnosti, ministerstva kultury nebo Klubu za starou Prahu, který si myslí, že nová stavba zhorší komfort cestujících.

Proti návrhu vznikla také petice, kterou svým podpisem již podpořilo přes osm tisíc lidí. Petenti požadují zachování haly, kterou navrhli architekti Jan Bočan, Josef Danda, Alena Šrámková, Jan Šrámek a Julie Trnková a která je podle nich významným reprezentantem architektury 70. a 80. let.

28. listopadu 2023