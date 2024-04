„Hlavák“ pod pokličkou. Územní změna má Pentě pomoci stavět nad nádražím

Zahájení diskuse o proměně území, anebo již první konkrétní kroky k budoucí výstavbě? O to podle kritiků jde v otázce posuzování dokumentu nazvaného změna Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na kolejiště Hlavního nádraží. Ten by mělo příští týden projednat zastupitelstvo Městské části Prahy 2.

„Představení záměru proběhlo v komisi rozvoje MČ Praha 2 loni v listopadu. A to v rovině iniciace debaty. Tak se k tomu postavila i komise rozvoje Prahy 2 s tím, že diskusi vítá. Přičemž dalším krokem má být ideová urbanistická soutěž, jež by definovala případný rozsah zástavby a podobně,“ uvedl Radek Zykan (Piráti), zastupitel Prahy 2 a člen zmíněné komise rozvoje.

V březnu ale podle něj přišlo překvapení. „A to s návrhem na změnu územního plánu. To už je exaktní krok v procesu výstavby neboli jde o první krok k realizaci záměru. Do března jsme vůbec neměli potuchy, že budeme do takové věci narychlo tlačeni. A to ještě zkráceným postupem,“ upozornil Zykan.

Diskuse o lukrativní zóně

Velká proměna “hlaváku“ Zastřešení kolejiště a nová zástavba

Plocha, která by prodloužila Vinohradskou ulici, bude mít přes 135 tisíc metrů čtverečních , což je trojnásobek Václavského náměstí. Stavba zastřešení je z technického a provozního hlediska podle expertů realizovatelná. Šťastný hlavák

Dřevěná konstrukce má propojit prostor Vrchlického sadů, novou odbavovací halu a plánovanou tramvajovou zastávku. To obsahuje návrh Henning Larsen Architect. Železniční uzel Praha

Zastávka metra D i tunely, které přivedou vysokorychlostní a regionální vlaky. I to má za cíl plán nového železničního uzlu.

Pokud podnět na změnu radnice Prahy 2 schválí na zmíněném zastupitelstvu, stane se usnesení nástrojem k tomu, aby holding, fakticky vlastněný společností Penta, získal dominantní vliv na další obrovské území v centru Prahy.

„Chceme transparentní postup, to je pro nás zásadní věc. Aby magistrát i Praha 2 měly možnost prosazovat svůj názor. I podnět na pořízení změny územního plánu by měl být dnes akceptován jen za situace, když je také jasně artikulovaný veřejný zájem,“ dodal k tomu Zykan.

Kritici uvádějí, že změna rozhodnutí znamená privatizaci veřejného prostoru. Rozhodnuto však zatím ještě není. „Praha bude do případného procesu vstupovat při nutné změně územního plánu. Jedná se o významné území, které by se mělo rozvíjet s jasně definovaným veřejným zájmem,“ uvedl již dříve Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

S územím existují velké plány, o konkrétních krocích k výstavbě se ale ještě prý hovořit nedá. „Nám jde o to, aby se o tomto území začalo regulérně debatovat a sladily se všechny plány, které jsou s touto lokalitou spojené. Zdaleka to totiž není jen o tom, že bychom zde chtěli něco postavit,“ vysvětlil Martin Lánský, mluvčí společnosti Penta Real Estate. V této lokalitě má totiž vést další linka metra, pasažéry sem za několik let přivedou též nové tunely pro regionální vlaky.

Plánovači nyní řeší i přestavbu odbavovací haly hlavního nádraží, vedení tramvajové tratě okolo stanice od Václavského náměstí, renovaci Vrchlického sadů či zklidnění magistrály. „Jde ve všech případech o velké miliardové stavby a je potřeba, aby se všechny zainteresované strany o tom spolu začaly bavit a nezapomnělo se na nic podstatného. Jedná se o velké peníze, jednání je proto důležité i pro město,“ dodal Lánský.

Debaty o prodloužení Vinohradské ulice směrem nad areál hlavního nádraží odborníci vedou více než tři desítky let. „Záměr Penty byl Správě železnic (SŽ) představen, mělo by se jednat o platformu překrývající nástupiště 5 až 7,“ uvedl před časem mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Centrum v barvách Penty

Nejedná se o jedinou novinku poblíž hlavního nádraží, která budí rozruch. Dánské studio Henning Larsen Architects loni na konci roku představilo v soutěžním dialogu svůj vítězný návrh zvaný Štastný Hlavák. Ten však narazil otázku památkové ochrany komplexu hlavního nádraží. Projekt se ještě bude měnit.

Developer významně mění střed hlavního města. Penta Real Estate koupila nedávno firmu Rextim Holding, mateřskou společnost firmy ČSAD Praha Holding. Získala tím pozemky autobusového nádraží Florenc v Praze 1 a 8. V jejích barvách vznikl také objekt v ulici Na Florenci u Masarykova nádraží. I s výstavbou Masaryk Centre měli ochranáři památek problémy. A mimo jiné v této oblasti společnost představila také plány na přestavbu budovy někdejší pošty v Hybernské ulici.