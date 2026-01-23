Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

  14:50,  aktualizováno  15:22
Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila. Střílení podle policie oznámil učitel školy, který chtěl údajně vyzkoušet reakci složek na zprávu. Policisté muže následně zadrželi.

„Policisté prověřili oznámení. Informace o střelbě se nepotvrdila. Nikomu nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla policie na síti X před 15:00.

Policie na síti X následně informovala, že střelbu nahlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet reakci policie na oznámení o střelbě. Policisté na místě muže zadrželi. Nyní je podezřelý z trestného činu šíření poplašné zprávy.

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23. ledna 2026)
27 fotografií

Na místo vyjeli rovněž zdravotničtí záchranáři. „Zasahujeme tam také, nicméně není tam potvrzena žádná zraněná osoba. Jsme tam v tuto chvíli preventivně, je tam náš inspektor. Ten se koordinuje s ostatními složkami IZS,“ uvedla mluvčí Jana Poštová.

Podobným oznámením policie věnuje zvýšenou pozornost zejména po útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v prosinci 2023 při střelbě přišlo o život 14 studentů a pedagogů.

Pachatel tehdy spáchal sebevraždu. Počátkem prosince policie kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala u budovy Střední průmyslové školy sdělovací techniky nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zadrželi cestou do školy, výhrůžka pocházela ze skupinového chatu.

Autoři: ,