Herny se možná vrátí do Prahy, magistrát znepokojují přibývající pokuty

Arnotovou vedený výbor pro legislativu, veřejnou správu a transparentnost proto identifikoval tři možná řešení regulace hazardu.

Prvním je ponechání současné vyhlášky beze změny a pokračování v právním sporu s ÚOHS. Druhou možností je novelizace stávající vyhlášky a zavedení plošné regulace technických i živých her (tzv. nulová tolerance). Ve hře je ale také novelizace stávající vyhlášky a stanovení podmínek, které jsou v souladu se současným výkladem soutěžního práva ÚOHS.

Právě spor s antimonopolním úřadem je podle Arnotové důvod, proč by bylo lepší vyjít provozovatelům kasin vstříc.

„Zastupitelský klub STAN vnímá jako nejvhodnější řešení třetí variantu, tedy novelizaci stávající vyhlášky a stanovení obecných podmínek provozování hazardních her tak, aby byly v souladu se soutěžním právem. V nové úpravě navrhujeme ponechat zákaz provozování technických her na celém území hl. m. Prahy tak, jak stanoví současná vyhláška. Zároveň chceme pokračovat v právním sporu s ÚOHS,“ napsala redakci iDNES.cz Arnotová.

Nezisková organizace Občané proti hazardu z dění na magistrátě nadšena není. „Hazardní téma funguje jako lakmusový papírek charakteru politiků. Bohužel lidé jako paní Arnotová jsou hazardem ‚přesvědčeni‘ a zlobováni a udělají vše pro to, aby měl pozici co nejlepší. ÚOHS zde funguje dlouhodobě jako bič na regulující obce, o tom úřadu není asi potřeba mít nějaké naivní představy, když si uvědomíte, že jeho exšéf byl chycen ‚na Ratha‘ berouc úplatky od jiné zájmové skupiny. Dlouhodobě jsme přesvědčeni, že jejich medvědí služba v rámci regulace hazardu také není ‚čistá‘,“ řekl redakci Martin Svoboda, předseda Občanů proti hazardu, s odkazem na kauzu Petra Rafaje.

Pokuty se kupí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž loni v říjnu uložil Praze pokutu 2,7 milionu korun za chyby ve vyhlášce regulující hazardní hry na území města. Tu letos v červnu potvrdil. Praha podle úřadu chybovala, když v letech 2012 až 2018 ve vyhláškách regulujících provozování hazardních her a loterií na území města vymezila konkrétní adresy, kde je možné herny, kasina či videoloterijní terminály provozovat. Tato místa ale nebyla vybrána na základě předem známých, objektivních a nediskriminačních kritérií.

„Tímto jednáním došlo na území hlavního města Prahy k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a v období rovněž k narušení soutěže na trhu provozování heren, kasin, restaurací a dalších podniků určených k sázkovým hrám, loteriím a podobným hrám,“ uvedl dříve úřad.

Jeho šéf Petr Mlsna nyní posuzuje další rozklad hlavního města proti pokutě za loterijní vyhlášku, která se týká období od roku 2018 do roku 2021. Za ni dostalo hlavní město pokutu 1 274 000 korun.

Ne všichni zastupitelé ale názor Arnotové sdílí. Například někdejší šéfka výboru pro legislativu Hana Kordová Marvanová je hrubě proti. „Dalo nám velkou práci dostat hazard z pražských podniků a nyní se máme otočit a celé to negovat? To považuji za skandální,“ uvedla Kordová Marvanová.

„Škody, které hazard napáchá jsou zcela nesrovnatelné s jakoukoli myslitelnou pokutou od ÚOHS. Praha se vydala v rámci možností správnou cestou, změny jsme prosadili s Hanou Marvanovou,“ doplnil Svoboda.

Fungovat mohou jen kasina

Také opoziční hnutí ANO se obává stávající úpravy. „Ze závěru ÚHOS je zřejmé, že musí dojít ke korekci stávající regulace hazardu na území hl. města Prahy. Není možné, aby ZHMP (Zastupitelstvo hlavního města Prahy - pozn. red.) schovalo hlavu do písku a chtělo vysedět stávající nezákonný stav. Dostali bychom se do situace, kdy by provozovatelům mohl vzniknout nárok na náhradu škody za nezákonný postup ze strany hlavního města,“ uvedl Patrik Nacher.

Z navržených možností, jak situaci řešit, se on i hnutí ANO přiklánějí k variantě, kdy město narovná a liberalizuje a stávající stav do souladu s názorem ÚOHS. Tím se podle něj odstraní nezákonnost současného stavu a bude se čekat na schválení nového zákona, který je nyní předkládán.

„Osobně se věnuji sociální oblasti a je prostě faktem, že daňové výnosy z her a loterií jsou pro naše sociální programy na MČ nezastupitelné. Navíc v případě regulace pouze jednoho typu hry si na zákaz hazardu a jeho vymýcení jen hrajeme. Nic reálně nezakazujeme, jen preferujeme jednu formu hraní, tedy on-line. A ještě to děláme v rozporu se zákony a město platí pokuty,“ doplnil Nacher.

Hazard začala Praha regulovat poprvé v roce 2008. Tehdejší vedení města rozhodlo o snížení počtu povolených hracích automatů z 8358 na 2724. Počet heren se snižoval i v následujících letech. Vyhláška o hazardu, která začala platit v roce 2016, zakázala všechny herny v Praze. Fungovat mohou jen provozovny označené jako kasina. Zrušeny byly desítky heren. Výpadky příjmů z hazardu od roku 2024 městským částem nahradí magistrát ze svého rozpočtu, o formě náhrady však zatím nebylo rozhodnuto.

Sběratelka funkcí, čelí Arnotová kritice

Zastupitelku Kateřinu Arnotovou kritizovali někteří její kolegové i za souběh funkcí, a to přesto, že STAN se proti jejich kumulaci dlouhodobě vymezoval. Arnotová je zastupitelka a předsedkyně klubu STAN na hl. m. Prahy, zároveň vykonává placenou funkci předsedkyně výboru pro legislativu a transparentnost.

K tomu má nominaci na placenou funkci do dozorčí rady Výstaviště Praha. Je také placenou poradkyní svého stranického šéfa a ministra vnitra Víta Rakušana. Zastupitelskou pozici si drží i v městské části Čakovice, kde je členkou kontrolního výboru.

„Nejen na paní zastupitelce je dobře vidět jedna z chronických nemocí, kterou trpí česká politika či, chcete-li, správa veřejných věcí. Tato choroba se jmenuje kumulace funkcí. Hlavní symptom této nemoci je zřejmý, je jím nekvalitní, ledabylá a nekoncepční správa velkých měst i státu. Politici ani teoreticky nemohou mít čas byť jenom získat všechny informace, které by měli znát, když rozhodují o našich záležitostech. Vždyť funkce radního v jakékoliv velké municipalitě, a zvláště v hlavním městě Praze, je velice mentálně i fyzicky náročná, jako práce víc než na plný úvazek. A ne dosti na tom, politici tímto přístupem vyjadřují i pohrdání voliči,“ okomentoval souběh funkcí Arnotové Vojtěch Razima z Kverulant.cz.