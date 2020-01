Poslední část staré holešovické hasičárny šla k zemi, nová bude do dvou let

Holešovická stanice již nedokázala profesionálním hasičům poskytnout dostatečné zázemí. Budova byla postavená ze dřeva a původně měla sloužit pouze pět let.

„Dominanta protektorátního provizoria, tedy výjezdových garáží pro hasičskou techniku, byla 7. ledna 2020 definitivně stržena,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Na místě vznikne nová výjezdová stanice za 350 milionů korun, hasiči by se do ní měli nastěhovat do konce roku 2021. Rekonstrukce stanic běžně platí hlavní město, holešovickou stanici zaplatí ministerstvo vnitra.

Kromě stanice a zázemí pro hasiče bude postavena i administrativní budova a pracoviště požární prevence. Z období druhé světové války na místě zůstala již pouze jedna budova, která bude sloužit jako dočasné zázemí pro jedno hasičské družstvo. Další nalezli dočasné útočiště v budově dobrovolné jednotky v Letňanech.

Do nového areálu by se v budoucnu měla umístit i základna záchranné služby. Slučování záchranářů a hasičů na jednom místě by mělo pokračovat i na dalších místech v Praze. Hasiči v Praze nyní využívají celkem deset výjezdových stanic.

Magistrát na obnovu základen v letošním roce přispěje 100 milionů korun. Peníze dostanou i dobrovolní hasiči, v hlavním městě je celkem 35 takových jednotek. Často působí spíše v okrajových čtvrtích. Například v Satalicích dostanou dobrovolníci novou budovu.