Podle reportéra iDNES.cz přítomného na místě měla událost vliv i na provoz v ulici Podle Kačerova, která byla uzavřena a projížděly pouze autobusy MHD.
Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč redakci iDNES.cz potvrdil, že hasiči na místě ukončili zásah. Momentálně pokračuje vyšetřování dalších okolností případu, dodal.
Mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová redakci iDNES.cz sdělila, že na místě kromě posádky záchranářů zasahoval také inspektor a speciální vůz Fénix.
Záchranáři pečovali o starší dámu ve věku přibližně osmdesáti let, která se nadýchala zplodin z požáru. Následně byla převezena do nemocnice k další péči. Žena je ve středně závažném stavu, mimo ohrožení života, dodala.