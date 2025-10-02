Požár kuchyně na Kačerově. Seniorka se nadýchala zplodin, je v nemocnici

  10:24,  aktualizováno  11:17
Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům samovolně evakuovali. Starší žena byla v péči záchranářů a následně převezena do nemocnice. Zásah na místě už ukončili.

Podle reportéra iDNES.cz přítomného na místě měla událost vliv i na provoz v ulici Podle Kačerova, která byla uzavřena a projížděly pouze autobusy MHD.

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč redakci iDNES.cz potvrdil, že hasiči na místě ukončili zásah. Momentálně pokračuje vyšetřování dalších okolností případu, dodal.

Požár kuchyně v ulici Při Trati
Požár kuchyně v ulici Při Trati
Požár kuchyně v ulici Při Trati
Požár kuchyně v ulici Při Trati
10 fotografií

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Jana Poštová redakci iDNES.cz sdělila, že na místě kromě posádky záchranářů zasahoval také inspektor a speciální vůz Fénix.

Záchranáři pečovali o starší dámu ve věku přibližně osmdesáti let, která se nadýchala zplodin z požáru. Následně byla převezena do nemocnice k další péči. Žena je ve středně závažném stavu, mimo ohrožení života, dodala.

Autor:
Vstoupit do diskuse