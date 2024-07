V podvozku auta se schovala krajta, vytáhla ji až v servisu odchytová služba

„Krajtu majitel vozu našel v motoru v sobotu 13. července v ulici Na Dolinách. Na Prahu 4 proto vyjeli naši pracovníci odchytové služby,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Had se však do motoru zamotal tak, že ho nebylo možné vyprostit přímo na místě. Nepodařilo se to hasičům ani policistům. „Proto bylo auto odtaženo do servisu, kde se za přítomnosti našich zaměstnanců útulku podařilo dostat hada z motoru ven,“ dodala Seifertová.

Krajta byla následně převezena do útulku v Dolních Měcholupech, kde si ji vyzvedl majitel.