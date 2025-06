Aktivisté z Greenpeace protestují na střeše Tesly v Čestlicích

Policie nyní uzavřela prostor před prodejnou Tesla. Proti aktivistům zatím nijak nezakročila. Mluvčí Greenpeace ČR Lukáš Hrábek řekl, že aktivisté momentálně nemají k dispozici nic, po čem by ze střechy mohli slézt. Provozovna má otevírat v 10:00, aktivisté ji blokovat nechtějí.

Protestu se podle vyjádření organizace účastní asi desítka aktivistů a aktivistek z Česka, Slovenska, Rakouska, Slovinska a Polska. Na střeše prodejny Tesla v Čestlicích vyvěsili transparent „náš svět není vaše hračka“.

Před prodejnou je postavená také tři metry vysoká karikatura majitele Tesly Elona Muska a amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak společně zapalují svět. Také vlajky společnosti Tesla jsou nahrazené transparenty s vyobrazením Trumpa a Muska s anglickými nápisy „Stop the billionaire takeover“.

Akce je součástí globální kampaně nazvané Time to Resist, kterou nyní v různých zemích vede síť ekologických organizací Greenpeace.

„Tato kampaň je odpovědí na to, jakým způsobem miliardáři a fosilní korporace otevřeně útočí nejen na životní prostředí, ale také na občanskou společnost. Americký prezident Donald Trump společně se svými podporovateli z řad miliardářů představují hrozbu pro neziskové organizace, média, vědce i ochránce přírody například tím, že bagatelizují současnou klimatickou krizi ve veřejné debatě a na sociálních sítích,“ uvedli představitelé hnutí v tiskovém prohlášení.

Veřejný spor, který se nyní rozhořel mezi Trumpem a Muskem, je podle českého Greenpeace vyvrcholením chaosu, který oba miliardáři způsobili nejen ve Spojených státech, ale po celém světě.

A přestože Musk nyní odešel z Trumpovy administrativy, na své sociální síti X mimo jiné prohlašuje, že Trump by se bez něj prezidentem vůbec nestal.

„Hádka mezi Trumpem a Muskem jasně ukazuje, že demokracii, planetu i lidi na ní vnímají jako hračky, se kterými si mohou dělat, co chtějí. Do společnosti, demokracie i ochrany životního prostředí vnášejí obrovský chaos,“ říká říká Miriam Macurová, vedoucí kampaně Time to Resist v Česku.

„Miliardáři jako Musk a Trump využívají své bohatství i moc na pošlapávaní demokracie, umlčování kritiků a rozklad ochrany životního prostředí. Ale my se nenecháme umlčet nátlakem miliardářů, ani fosilních korporací. Už dříve se miliony lidí po celém světě dokázaly spojit a postavit se těm, kdo ohrožují životní prostředí a svobodu slova. Dokážeme to znovu,“ dodává Macurová.

Greenpeace ČR ☮️🌍 @GreenpeaceCzech PRÁVĚ TEĎ: Aktivisté Greenpeace protestují před zákaznickým centrem společnosti @Tesla nedaleko Prahy.

Donald Trump, Elon Musk spolu s dalšími miliardáři a fosilními korporacemi otevřeně útočí na neziskové organizace, média, vědce i ochránce přírody. https://t.co/aXeSDA7aKs oblíbit odpovědět

Protestu se podle vyjádření Greenpeace účastní i herečka Antonie Formanová, vnučka oscarového režiséra Miloše Formana.

„Vždycky jsem věřila, že svoboda říct svůj názor je základ. Jak ve tvorbě, tak – a to především – v životě. Děsí mě představa, že i ve světě, kde to dřív bylo normální, se lidé začínají bát. A proto nechci jen čekat a mlčet, ale chci jednat a být slyšet, aby to znovu nepostihlo i nás. I proto jsem se rozhodla podpořit Greenpeace Česká republika v jejich odvážných aktivitách, které usilují o to, aby důležité hlasy nezanikly,“ řekla Formanová.

Velkému tlaku ze strany miliardářů čelí i neziskové ekologické organizace. Greenpeace v USA a Greenpeace International například v tuto chvíli čelí tzv. SLAPP žalobě (strategická žaloba proti účasti veřejnosti) od fosilní společnosti Energy Transfer, kterou ovládá Kelcy Warren, další z miliardářských podporovatelů Donalda Trumpa.

Právníkům firmy se podařilo přesvědčit porotu místního soudu v Severní Dakotě, že Greenpeace v USA a Greenpeace International organizovaly protesty původních obyvatel proti výstavbě ropovodu Dakota Access Pipeline (DAPL), čímž měly společnosti způsobit finanční škodu.

Organizace Greenpeace tato obvinění odmítají s tím, že protesty ve Standing Rock byly vedené původními obyvateli, kteří bránili své právo na čistou vodu. Greenpeace International se proti tomuto obvinění brání i u soudu v Nizozemsku, kde využívá novou evropskou směrnici proti zneužívání SLAPP žalob.

První soudní slyšení začne 2. července. Rostoucí vliv miliardářů a velkých znečišťovatelů je podle Greenpeace Česká republika patrný i v Česku. Miliardáři dlouhodobě přímo či nepřímo ovlivňují českou politiku a rozhodování českých úřadů, vlastní média a prosazují různá opatření, která ohrožují ochranu životního prostředí i demokracii.

Řada českých politiků i miliardářů se navíc v Trumpovi a jeho vládě ve prospěch miliardářů a velkých znečišťovatelů nekriticky zhlédla a chtěla by jeho kroky po parlamentních volbách kopírovat a umlčovat veškerou kritiku.

Podle české kanceláře Greenpeace je důležité ukázat už nyní, že takové praktiky v Česku lidé nechtějí a že se v takovém případě setkají s odporem veřejnosti. I lidé v Česku se proto nyní mohou přidat ke globálnímu hnutí, které se staví na odpor proti miliardářům, fosilním korporacím a na ně navázaným politikům a podepsat globální výzvu Greenpeace Time to Resist.

Už příští týden se lidé mohou zůčastnit také akcí a přednášek v rámci Týdne v rukou oligarchů, který organizuje hnutí Fridays for Future a který vyvrcholí v pátek 20. června průvodem v Praze.