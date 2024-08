V útrobách vodárny. Park v Podolí zdobí 3D graffiti, sklidilo kritiku i úspěch

„Snažím se lidem zdarma zpříjemnit a zkrášlit prostředí, ve kterém žijí. S nápadem ozdobit park mě oslovil zastupitel Prahy 4 Tomáš Hrdinka, protože si nemůžu malovat, kde chci,“ vysvětluje s úsměvem autor, který vystupuje pod pseudonymem CAER8TH.

Nové dílo vyvolává iluzi, jako by byla v chodníku velká díra v zemi. V ní jsou vidět nosníky střechy Podolské vodárny, ventily i potrubí, ze kterého teče voda.

Místní obyvatelé ale dílu naklonění nebyli. Z dotazníku městské části vyplynulo, že v parku chtějí spíš lepší osvětlení a zmenšení asfaltové cesty. Právě na té vzniklo Hirscherovo dílo. Na otázku, zda by malbu na asfaltu ocenili, čtvrtina odpověděla, že „rozhodně ne“. Stejný počet respondentů ale vyjádřil i přesný opak, že barevné graffiti v parku rozhodně chtějí.

Na sociálních sítích skupiny pro obyvatele Podolí uživatelé také vehementně diskutovali. „ Já jsem pro tyhle umělecký projekty, ale vážně zrovna sem? To není nic proti umělcovi, ale jsem zvědavá, jaký to bude pocit padat do útrob vodárny, až tam budou nejen babči odpočívat na lavičce,“ vyjádřila se jedna z diskutujících. „Super iniciativa, je to moc šikovný člověk s mezinárodním úspěchem! Tak se tam určitě potkáme a snad tam to dílo dlouho vydrží,“ má opačný názor další.

Velkou nevoli však vyvolala malba u pejskařů, kteří se bojí, že se jejich mazlíčci budou na takovém chodníku bát. Na to autor malby odpověděl, že okem psa tato 3D malba není rozpoznatelná. „Pes ten prostor podle mého názoru vnímá jinou optikou než lidé. Iluze je vidět jen z jednoho bodu z ideální výšky 155 centimetrů,“ odpovídá na obavy pejskařů CAER8TH.

Zastupitel Hrdina na Facebooku uvedl, že jde o plošně největší malbu svého druhu v Praze. Ta by podle názoru jejího autora mohla vydržet s průběžným menším retušováním i rok. „Je to dělané kvalitní malbou určenou na silnice, proto není důvod se bát po malbě chodit,“ vysvětlil Hirscher. Graffiti vyšlo radnici na několik desítek tisíc korun, přesnou cenu ale neuvedla.