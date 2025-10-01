Nekonečná místnost i ujíždějící podlaha. Signal Space v Praze zve na digitální umění

Nově otevřená galerie digitálního umění Signal Space nabízí od středy možnost projít vesmírnou bránou do jiných světů ve Staroměstské tržnici. O její vznik se zasloužili organizátoři Signal Festivalu a obě události jsou tím provázané. „Signal Fest trvá čtyři dny, zde budeme expozice měnit každý půlrok,“ řekl Martin Pošta, zakladatel a kurátor galerie Signal Space a Signal Festivalu.

V nekonečné místnosti Infinity Room se návštěvník pohybuje ve zdánlivě neohraničeném světě díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím od firmy Preciosa. Prostor Immersive Space zase slibuje největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu a vyvolává tak mimo jiné zážitek ujíždějící pevné půdy pod nohama.

Autorem tohoto díla je istanbulské studio Nohlab. To uvidíte ve dvou z osmi místností se stálými instalacemi, do nichž je galerie rozčleněna.

První výstava v Signal Space nese název Echoes of Tomorrow, tedy Ozvěny zítřka. „Z velké části tam vystavují renomovaní umělci ze zahraničí. Je to tak trochu také naše best of umělců, s nimiž jsme spolupracovali na Signal Festivalu,“ sdělil Mario Kunovský, programový manažer galerie Signal Space.

Vstupenky vyjdou podle typu na 209 Kč až 599 Kč. Detaily lze najít na webu signalspace.com. Součástí expozice je i odpočinková zóna s kavárnou a obchod s uměleckými předměty. Program doplní například spolupráce k výročí 17. listopadu s organizací Díky, že můžem.

Průchod mezi ulicemi 28. října a Rytířskou je otevřen v 10.00 – 22.00.

V areálu Staroměstské tržnice lze najít také výstavní síň CzechBox s výběrem současné české tvorby. Zhlédnout je tam možné expozici Meditace vizuálního umělce Petra Puflera alias Světlonoše. Na své si přijdou též nejmenší, a to v dětské zóně Signal Playground.

„Cesta k těmto prostorám byla klikatá. Původně jsme zvažovali umístění galerie například na pražském Výstavišti nebo v nevyužívané vozovně na vinohradské Orionce,“ vysvětlil Martin Pošta. Nakonec uspěli ve výběrovém řízení na prostory nevyužité Staroměstské tržnice.

Galerie představuje dočasný projekt, smlouvu s Prahou s nájemným 1,2 milionu korun ročně organizátoři uzavřeli na 3,5 roku.

V místě dříve bývaly trhy anebo třeba supermarket. Galerie také umožní po delší době projít jedním z tradičních pražských průchodů z ulice 28. října do Rytířské.

