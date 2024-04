VIDEO: Formule Red Bull v centru Prahy. Falešný strážník vypsal pilotům pokutu

„Kdyby se objevila F1 v Česku, kudy by měla projet?,“ ptá se v příspěvku na Instagramu výrobce energetických nápojů. Nápadů měli fanoušci celou řadu, od dálnice D1 přes autodrom Brno po zámecké schody v Mikulově.

Později Red Bull ukázal také video od Mánesova mostu. U něj piloti zaparkovali formuli a skočili si do blízkého stánku koupit trdelník. Špatně parkujícího stroje s rudým býkem si však mezitím všiml strážník městské policie, který už začal s vypisováním pokuty.

„Když jsme říkali, aby se při obhlídce vyhnuli modrým zónám, tak jsme tohle nemysleli,“ kárá tým Red Bull ve vtipném příspěvku piloty.

Pražští strážníci redakci iDNES.cz sdělili, že s Red Bullem na ničem nespolupracují. „Určitě se nejedná o příslušníka Městské policie Praha,“ uvedla na pravou míru mluvčí Jiřina Ernestová.

Společnost Red Bull se ke spekulacím, zda se formule do hlavního města vrátí, zatím nechce více vyjadřovat, sdělila redakci iDNES.cz.

Dá se ale předpokládat, že se jedná o reklamní kampaň, která může navazovat na tři roky starý projekt, kdy se formule proháněla po Česku i Slovensku. V Praze tehdy dokonce burácela po Karlově mostě. Nakonec vzniklo video s názvem Czech & Slovak Road Trip: From Castle To Castle, neboli od hradu k hradu. To začíná na Hradčanském náměstí, kde je formule obklopena vojenskou policií na motorkách. Odtud se filmovým střihem přesune na Karlův most a následně k hlavě Franze Kafky u Národní třídy.

Pronájem Karlova mostu tehdy zaskočil pražské zastupitele, kteří o akci nic nevěděli. Povolení produkce dostala od vedení magistrátu se souhlasem Prahy 1. Organizátoři za akci na mostě zaplatili jednorázovou sazbu 250 tisíc, další poplatky zaplatili za využití ostatních míst.