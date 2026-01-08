Útok kvůli cigaretě. Cizinec na Florenci zlomil muži čelist, hledá ho policie

K rozepři došlo loni 5. prosince kolem půl sedmé večer, zprvu kvůli žádosti o cigaretu. Následný slovní spor však vyvrcholil ranou pěstí do obličeje poškozeného. Silný úder mu způsobil dvojitou frakturu spodní čelisti, což si vyžádalo urgentní ošetření a následnou operaci s umístěním trvalých titanových dlah.
Podezřelého muže si poškozený před samotným útokem stačil natočit na mobilní telefon. Policie záznam zveřejnila a žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
„Jestli rusko – ukrajinsky hovořícího muže na záběrech někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Budeme rádi, když se nám ozvou i případní svědci incidentu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Případ kriminalisté prošetřují jako podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví. Muži v případě zadržení a odsouzení hrozí až deset let odnětí svobody.