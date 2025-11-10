Fena se v dopoledních hodinách zaběhla ve stanici Petřiny a dostala se do tunelů metra. Kvůli zajištění bezpečnosti musel být provoz mezi stanicemi Nemocnice Motol a Dejvická zastaven už kolem půl desáté dopoledne, později se omezení rozšířilo až po Náměstí Míru.
Uzavřeno tak bylo jedenáct z celkových sedmnácti stanic na trase A. Metro nejezdilo přibližně pět hodin, protože kvůli odchytu štěněte bylo nutné vypnout proud. Zapojili se hasiči, městská policie a odchytová služba. Fenu, která si vysloužila přezdívku Metrouš, se podařilo odchytit asi po pěti hodinách ve stanici Malostranská.
Podle dopravního podniku se podařilo majitelku psa ztotožnit a vyzvat ji k náhradě vzniklých škod.
„DPP relevantní škody za zmiňovanou mimořádnou událost v metru vyčíslil. V součinnosti s městskou policií osobu, která je vlastníkem psa, ztotožnil a zákonným způsobem jí odeslal vyčíslení škod včetně výzvy k jejich úhradě. Osoba, která je vlastníkem psa, v této záležitosti s DPP komunikuje,“ sdělil redakci iDNES.cz vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.
Příběh vyvolal mezi Pražany rozporuplné reakce – část lidí měla pochopení, jiní kritizovali dlouhé přerušení provozu na jedné z nejvytíženějších linek pražského metra.