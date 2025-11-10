Dopravní podnik vymáhá škody po majitelce feny, která ochromila provoz metra

  12:28,  aktualizováno  12:28
Pražský dopravní podnik (DPP) vyčíslil a začal vymáhat škody, které vznikly, když uprchlá fena křížence ovčáka v polovině října na několik hodin zastavila provoz velké části metra A. Náklady spojené s výpadkem provozu má uhradit majitelka psa. Konkrétní výši požadované částky však DPP nesdělil.

Fena se v dopoledních hodinách zaběhla ve stanici Petřiny a dostala se do tunelů metra. Kvůli zajištění bezpečnosti musel být provoz mezi stanicemi Nemocnice Motol a Dejvická zastaven už kolem půl desáté dopoledne, později se omezení rozšířilo až po Náměstí Míru.

Fenka odchycená složkami IZS při akci v metru na lince A.
36 fotografií

Uzavřeno tak bylo jedenáct z celkových sedmnácti stanic na trase A. Metro nejezdilo přibližně pět hodin, protože kvůli odchytu štěněte bylo nutné vypnout proud. Zapojili se hasiči, městská policie a odchytová služba. Fenu, která si vysloužila přezdívku Metrouš, se podařilo odchytit asi po pěti hodinách ve stanici Malostranská.

Podle dopravního podniku se podařilo majitelku psa ztotožnit a vyzvat ji k náhradě vzniklých škod.

„DPP relevantní škody za zmiňovanou mimořádnou událost v metru vyčíslil. V součinnosti s městskou policií osobu, která je vlastníkem psa, ztotožnil a zákonným způsobem jí odeslal vyčíslení škod včetně výzvy k jejich úhradě. Osoba, která je vlastníkem psa, v této záležitosti s DPP komunikuje,“ sdělil redakci iDNES.cz vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.

Příběh vyvolal mezi Pražany rozporuplné reakce – část lidí měla pochopení, jiní kritizovali dlouhé přerušení provozu na jedné z nejvytíženějších linek pražského metra.

