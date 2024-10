Soláry i další zdroje čisté energie. DPP ušetří miliony korun a tuny emisí

„Umožníme úsporu 15 milionů korun ročně, předpokládáme však, že bude ještě o něco vyšší. Projekt jsme vyrobili na klíč, technologie jsou většinou návratné od dvou do osmi roků. Prošli jsme několika koly výběru, tak aby vše fungovalo,“ řekl Pavel Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA, jež na EPC projektu spolupracuje.

Délka poskytování garance je deset let, to představuje úsporu 152 milionů korun. „Výhodou EPC projektu je také to, že se sám nehradí. Vše se platí z budoucích úspor,“ objasnil Kamil Černák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO.

EPC projekty se dotknou Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti, Depa Kačerov a vozoven Pankrác a Střešovice, kde se nachází Muzeum MHD. Jde o chráněný komplex. Proto zde technici budou spolupracovat s památkáři.

„Veřejná doprava a DPP jsou v Praze jedněmi z největších odběratelů elektřiny a energií vůbec. Nyní si chceme ve čtyřech areálech a vytipovaných objektech v nich vyzkoušet EPC projekty, které šetří peníze i emise,“ řekl Petr Witowski, generální ředitel DPP.

Instalace fotovoltaiky

Význačnou součást záměru představuje instalace fotovoltaiky, a to ve třech areálech DPP. „Největší zásah proběhne v Depu Kačerov, kde stavíme unikátní plot se solárními panely,“ vysvětlil Pavel Fraňo. Zde se počítá s instalací jedenácti solární panelů o výkonu 1 MW.

Jedna ze zdejších střech získá novinku v podobě oboustranných panelů pro co nejlepší zachycení světla. Přebytek výkonu technici mimo jiné zavedou i do chodu metra. Další zdroje čisté energie montéři instalují ve vozovnách Pankrác a Střešovice.

Dosáhnout úspor energie lze i díky dalším stavebním úpravám, modernizacím stávajících technologií a instalací nových. Představuje to mimo jiné výměnu vzduchotechniky, kotlů, svítidel, a využití odpadního tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.