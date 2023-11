Připravovaná celopražská smlouva sjednotí využívání sdílených elektrokoloběžek

Sdílené elektrokoloběžky jsou v Praze předmětem politických diskusí od doby, kdy se poprvé objevily. Do dneška totiž neexistuje ucelené řešení toho, jak by měly sdílené koloběžky fungovat, které by bylo platné pro celou Prahu.