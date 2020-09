Elektrobusy míří do Podolí, v provozu mohou být do čtyř let

Nákladnější, ale ekologičtější. S takovými parametry plánuje pražský magistrát postupnou obnovu vozového parku dopravního podniku. Klasické autobusy na naftu chce totiž nahrazovat novými elektrobusy. Cílem je v souladu s klimatickým závazkem Prahy snižovat množství emisí v ovzduší.



V tomto ohledu je proto dalším důležitým krokem rozhodnutí rady hlavního města, která schválila, že linka číslo 134 mezi Podolskou vodárnou a Dvorci v Praze 4 bude vyhrazena novému typu elektrobusů.

„Jde o pilotní projekt, kdy vůbec poprvé nasadíme do provozu elektrobusy s takzvaným čtyřpólovým nabíjením,“ vysvětluje primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). To znamená, že nové vozy by se dobíjely pouze při čekání na konečných zastávkách.

Ne náhodou padla volba právě na linku 134. „Vybrali jsme ji proto, že začíná i končí v místech, kde je zároveň i tramvajová trať, takže tam snadno uděláme napojení pro nabíjecí stanice,“ zdůvodňuje náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

Kromě ekologičtější dopravy má být výhodou tohoto záměru také snížení hluku v okolních ulicích, protože nové vozy na elektřinu budou výrazně tišší.

Praha však bude muset kvůli tomu sáhnout hlouběji do kasy. Jen za elektrifikaci linky 134 totiž zaplatí 120 milionů korun. Konkrétně pět nových vozů vyjde zhruba na 86,5 milionu korun a dvě dobíjecí stanice potom dalších 26 milionů. Zbytek financí spolkne administrativní příprava.

„Pořízení elektrobusů a dobíjecí infrastruktury je dražší, provozní náklady ale potom budou zhruba desetinové oproti těm u stávajících autobusů,“ hájí rozhodnutí radních primátor. Nyní má zajistit veškerou projektovou přípravu městská společnost Operátor ICT, která na to bude mít k dispozici 2,5 milionu korun.

V provozu do čtyř let

Scheinherr předpokládá, že na konci roku 2021 by mohla začít stavba obou nabíjecích stanic a tehdy město zároveň vybere ve veřejné soutěži výrobce vozů. „Na přelomu let 2023 a 2024 by mělo dojít k dodávce a obratem zahájíme zkušební provoz,“ slibuje náměstek. Po roce 2025 potom magistrát celý projekt vyhodnotí.

Po Praze aktuálně jezdí přibližně 1 200 autobusů městské hromadné dopravy, které najezdí kolem 67,9 milionu kilometrů za rok. Přitom spotřebují zhruba 30 milionů litrů nafty.

„Když přejdeme u linky 134 z naftových autobusů na elektrobusy, snížíme v Praze produkci oxidu uhličitého o 580 tisíc kilogramů ročně,“ vyčíslil Scheinherr.

Proto chystá hlavní město elektrifikaci i dalších autobusových linek. Už v pokročilejší fázi příprav je například nasazení elektrobusů pro trasu linky 140 z Palmovky přes Prosek až do Čakovic, kde záměr získal územní rozhodnutí. Obdobné plány jsou i s velmi vytíženou linkou 119, která vozí cestující od stanice metra Nádraží Veleslavín na letiště.

V těchto případech se však má jednat o jiný typ dobíjení, které je takzvaně dvoupólové. Spíše tak půjde o trolejbusy, protože se vozy musí dobíjet nejen na konečných stanicích, ale částečně i za jízdy, kdy jsou v některých úsecích připojeny k tramvajovým trolejím.

Právě pro linku 140 ohlásil letos v dubnu dopravní podnik vypsání veřejné zakázky na nákup 14 elektrobusů, jejichž předpokládaná celková hodnota bude činit 200 milionů korun bez DPH. Už brzy má městský dopravce vyhlásit soutěž i na velkokapacitní vozy pro linku 119.

Město chce podle náměstka Scheinherra do budoucna využívat oba typy dobíjení. Pro složitější trasy, kde nejsou troleje nebo je příliš složité je vybudovat, bude vhodnější využít čtyřpólové elektrobusy. Naopak dvoupólové se více hodí tam, kde je prudší stoupání a zároveň možnost připojit se ke stávajícím tramvajovým trolejím.

Další elektrifikované linky by měly vznikat především v okolí těch, které se nyní plánují. A to proto, že tam už bude k dispozici potřebná a poměrně nákladná dobíjecí infrastruktura.