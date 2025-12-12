Příznivci Slavie na Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let

Během listopadového utkání Ligy mistrů na slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení a krádeži ze strany pražských fanoušků. Útočníci podle zveřejněných informací napadli dva české příznivce londýnského Arsenalu, okradli je o klubové šály a jednomu zkusili svléknout i dres. Policie už ztotožnila tři pachatele, po dalších pěti stále pátrá.

Během utkání Ligy mistrů mezi pražskou Slavií a londýnským Arsenalem letos 4. listopadu došlo k napadení a okradení dvou fanoušků anglického klubu. Policie všechny poškozené i podezřelé ztotožnila jako Čechy. Případ řeší jako loupeže v souběhu s krádeží.

Oba incidenty se odehrály nezávisle na sobě v prostorách fotbalového stadionu Fortuna Arena v úterý 4. listopadu. Kriminalisté stále ztotožňují pět podezřelých, kteří společně s dalšími třemi útočníky napadli a okradli dva fanoušky Arsenalu během poločasové přestávky.

„Násilím, konkrétně za použití úderů a kopů, jim uloupili šály,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Daněk.

Výtržníci poškozeným ukradli fanouškovské šály v klubových barvách hostujícího týmu, které měli v té době omotané okolo krku. „Jednomu z nich chtěli uloupit i dres, který měl na sobě, ale to se jim nepovedlo,“ uvedl Daněk.

Policie upozornila, že podezřelým za trestný čin loupeže hrozí v případě dopadení a odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody.

