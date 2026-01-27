Před 14 dny proběhla kvůli instalaci výluka tramvají na Podolském nábřeží. Na této straně jsou troleje již plně zapojené.
„V současné době probíhá na Smíchovské straně výluka tramvaje, aby se mohly další troleje dotáhnout,“ informoval prostřednictvím iDNES.cz o vývoji stavbyvedoucí Petr Koukolík. Jejich trakce bude spuštěná tento víkend.
Zbývá doladit detaily stavby, jako například správné výšky pantografů. „Asfalt tu není úplně rovný, je ve svahu,“ podotkl elektromontér Ondřej Hlavata.
Dvorecký most pak budou moci zkušebně přejet první tramvaje. Městská doprava, chodci a cyklisté si počkají na dokončení úpravy předmostí.
|
Pražané hlasují o názvu nového mostu. Rozhodující slovo ale budou mít politici
Pražané mohou ode dneška hlasovat o názvu nového mostu v Portálu Pražana, nebo pomocí tištěných hlasovacích lístků umístěných v budovách magistrátu. Anketa bude ukončena v pondělí 9. února.
Přes most pojedou tramvajové linky 20 a 21, autobusové linky 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914.
Stavba nabrala zpoždění, původně měl být most hotový už loni. Zvýšila se také cena, z původních zhruba 1,08 miliardy na nynějších asi 1,5 miliardy korun bez DPH. Důvodem byly především nepředpokládané komplikace související s geologickými podmínkami v korytě Vltavy.
|
21. ledna 2026