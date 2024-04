Robotici z ČVUT vyvíjí záchranářský dron, dostali se do finále soutěže v USA

„Postoupili do finále, kde se utká 11 týmů o ceny v hodnotě téměř milion dolarů,“ komentoval úspěch Radovan Suk z FEL. Za postup do finále získali odměnu 15 tisíc dolarů. V sázce je však ještě o poznání více.

Vítězové dostanou totiž možnost zapojit se do programu pro další výzkum a zavedení prototypů do výroby. Robotici z vysoké školy na Karlově náměstí jsou jedinými účastníky mimo USA, kteří se dostali do finále. V jeho rámci v Kansasu badatelé poprvé předvedou své prototypy dronů naživo.

V předchozích dvou kolech porota vyhodnocovala pouze videa. 3D Mapping Challenge / UAS 5.0 představuje jednu z nejprestižnějších soutěží organizovaných Národním institutem pro standardy a technologie USA. Tato klání podporují rozvoj technologií určených pro pátrací operace amerických záchranářů.

Opravdu ostrý test

„Pro nás je to skvělá příležitost, jak uplatnit naše zkušenosti v oblasti vývoje prototypů vzdušných robotů pro záchranářské operace a otestovat je v těžké konkurenci,“ uvedl k tomu Martin Saska, vedoucí skupiny multirobotických systémů na FEL ČVUT.

Tým z metropole poprvé testoval dron ve školní budově na Karlově náměstí. Maketu prostředí, v níž létající robot operuje, vytvořili na chodbě na ploše 10 metrů čtverečních. Aparát nabízí řadu pozoruhodných prvků. Například obsahuje jeden z nejpokročilejších softwarů pro plně autonomní létání. Dokonalá je také bezpečnost, třeba díky speciální ochranné vrtuli.