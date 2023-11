Na letiště za pár minut. Nebeský taxík by měl v budoucnu létat i v Praze

Zatímco výstavba metra směrem k ruzyňskému letišti je stále v nedohlednu, čeští odborníci pracují na konceptu vzdušné přepravy. Ta by měla fungovat a pohybovat se v podobné cenové relaci jako běžné taxi s tím rozdílem, že se přepravujete ve výšce 400 metrů nad zemí. „Začíná nová kapitola českého průmyslu, byznysu, nová kapitola letectví,“ konstatuje generální ředitel VZLU Josef Kašpar.

Podle něj může nový druh dopravy pomoci primárně Praze. „Ale i regionům, protože ne všude je vybudovaná síť dálnic nebo železnic. Navíc jde o platformu pro dopravu nejen osobní, ale i nákladní,“ upřesňuje Kašpar.

„Potřebujeme vliv na rozhodování o tom, co kde bude stát, ne čekat, až všechna místa zastaví developeři. Komunikujeme se státní správou, s regiony, věříme, že se koncept podaří prosadit nejen v Praze, ale i v rámci Česka, protože to má potenciál,“ dodává Kašpar.

Drony s živými pasažéry

Bezpilotní létající prostředek má oblé tvary a připomíná čtyřmístný automobil, který ovšem postrádá místo pro řidiče. „Dron, který kabinu ponese, je robot, který se bude pohybovat po předem naplánované trase,“ představil včera český prototyp, označený jako MiYa, vedoucí oddělení bezpilotních systémů VZLU Petr Raška.

„Po dobu cesty bude třeba komunikovat s cestujícími z pozemního řídícího stanoviště, mít informace o tom, co se děje na palubě, proto na ní budou videokamery, aby supervizor ze země mohl let sledovat, a to i více letadel současně,“ dodává Raška.

Letoun bude posílat informace jak o svém stavu, tak i o pasažérech. „Bude nutné, abychom mohli rychle reagovat případnou úpravou letového plánu, i kdyby se někomu udělalo nevolno,“ popisuje Raška.

MiYa je koncipována na letovou výšku čtyři kilometry, ale podle Rašky tak vysoko nebude důvod létat. „Nad Prahou počítáme s výškou ve 400 metrech. Protože je Praha relativně členitá, potřebujeme výšku pro případné manévry,“ upřesňuje.

S odletovými i přistávacími stojánky, takzvanými vertiporty, se prozatím počítá na hlavním nádraží, Vítězném náměstí, v Letňanech, na Pankráci, Chodově a na ruzyňském letišti, přičemž má jít o strategická místa v Praze, aby došlo k optimální časové úspoře.

„Člověk se musí dostat na vertiport a následně za dvě a půl minuty do odletové čekárny,“ líčí Raška. „Pokud bude Praha ucpaná jako teď, když opravují magistrálu, takže se nedostanete z Pankráce na letiště v rozumném čase, tak zvolíte tuto dopravu, což vyjde zajímavěji,“ dodává.

Nulová emisní stopa

Superdron nad Prahou Výzkumný a zkušební letecký ústav vyvíjí bezpilotní létající prostředek s názvem MiYa. Ten najednou přepraví čtyři pasažéry s příručními zavazadly. Max. hmotnost nákladu 400 kg Rychlost 300 km/h Výška 4 m Rozpětí křídel 15 m Zdroj: Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.

Za hlavní problém vývojáři považují současnou českou legislativu, která je podle nich pozadu. „Děláme všechno pro to, abychom se na tu světovou úroveň dostali,“ sděluje Raška. Dron bude poháněný elektrickou energií s nulovou emisní stopou. Pro delší dolety poslouží generátor na bázi vodíkových palivových článků.

„Míříme do poloviny příštího desetiletí, kdy předpokládáme, že bude už doprava bezemisní. Půjde o alternativu pozemní dopravy, a to za rozumné peníze, srovnatelné s cenou za taxi,“ uvádí Raška. Základním benefitem je podle něj rychlost. „Představte si cestu z centra Prahy do Špindlu za 23 minut, to ještě stihnete lyžování,“ popisuje s tím, že samotnou cestu si pak člověk objedná jednoduše v telefonu.

V současnosti VZLU řeší problematiku návrhu kabiny bezpilotního letadla. „Zmapovali jsme potenciální požadavky cestujících na přepravu pomocí dotazníkových průzkumů, prošli jsme legislativu i trendy. Hlavně řešíme, aby to letělo bezpečně, jak vyžadují existující předpisy,“ dodává Raška.

„Taxi je už nyní alternativou k MHD, takže v tomto smyslu nepochybně i aerotaxi může být alternativou k MHD na konkrétní trase pro konkrétního cestujícího, který si z dostupných možností svobodně vybírá na základě svých osobních, časových, finančních a dalších kritérií,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).

Aerotaxi považuje za možnou alternativu k běžné taxi službě, městskou hromadnou dopravu však podle něj nikdy nenahradí. „Ve městě není a nikdy nebude dostatek místa na to, aby se každý dopravoval individuálně, a je úplně jedno, jestli ten prostředek létá, nebo jezdí po zemi,“ uzavírá Hřib.