Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení

Nebezpečný řidič driftoval v Kladně na veřejném parkovišti. Zasáhli místní strážníci, na jejichž výzvu k zastavení nereagoval a pokusil se ujet. Následně narazil do stožáru veřejného osvětlení. Tamější ulice byla kvůli nehodě částečně uzavřena.

Kladenští strážníci v pondělí dopadli 24letého muže ve Volkswagenu Passat, který svou nebezpečnou jízdou ohrožoval další chodce i řidiče v Kročehlavech.

Hlídka ve služební voze si auta všimla při driftování na zaplněném parkovišti hypermarketu v Americké ulici. Vydala se za ním, ale muž nereagoval na výzvy k zastavení vozu. Naopak sešlápl plyn a začal před strážníky ujíždět. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení.

Na místě jsou i hlídky Policie České republiky. Řidič není podle policie nijak zraněn a byl podroben zkoušce na alkohol a omamné látky.

