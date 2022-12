Na tři čtvrtě roku se zavře stanice metra Jiřího z Poděbrad. Za miliardu ji opraví

Stanice Jiřího z Poděbrad prochází od loňského září kompletní rekonstrukcí. Letos se připravovalo budování eskalátorů a nového bezbariérového přístupu.

Ražby na stavbě výtahů do stanice metra se nyní blíží do finále směrem k prorážce do stanice, která se zahájí v druhé polovině ledna. Právě proto DPP 14. ledna stanici metra uzavře. Pokud vše půjde podle plánu, otevře ji za 10 měsíců. Podle dřívějších informací oprava vyjde na 1,29 miliardy korun.

Podle Marka Kopřivy, technického ředitele DPP – Metro je rekonstrukce náročnější kvůli tomu, že se jedná o druhou nejhlubší stanici pražského metra. „Dále má druhý nejdelší eskalátorový tunel a dopravní výška zdejších eskalátorů s téměř 37 metry je třetí nejvyšší,“ sdělil.

Slavnostní otevření stanice metra Jiřího z Poděbrad 19. prosince 1980. Pásku stříhá vedoucí stranické a vládní delegace, člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník MV KSČ v Praze Antonín Kapek.

Zavřené chodníky i posun autobusové zastávky

Během prací ve stanici bude nutné uzavřít také chodníky v přilehlé části Vinohradské a Slavíkovy ulice, které budou součástí oplocené plochy zařízení staveniště. Přibližně o 50 metrů bude posunuta zastávka autobusové linky 101 ve Slavíkově. Další detaily o omezeních v souvislosti s výstavbou DPP zveřejní po Novém roce.

Stanice Jiřího z Poděbrad podle informací DPP funguje bez zásadnější rekonstrukce a modernizace od roku 1980. Dle dosluhujícího náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) jsou veškeré úpravy koordinovány architektkou metra tak, aby ctily původní podobu stanice.

Stanice právě kvůli probíhající rekonstrukci není dosud jako jediná v celé síti pražského metra pokrytá vysokorychlostním mobilním signálem.

Až firmy Strabag a AŽD Praha rekonstrukci ukončí, budou v roce 2024 následovat úpravy okolí stanice. „Navážou práce na povrchu rekonstrukcí Vinohradské ulice, včetně bezbariérového okolí stanice i tramvajových zastávek,“ uvedl Scheinherr.

Pražský dopravní podnik chystá opravy i dalších stanic metra. Na trase A to jsou například Flora, Hradčanská nebo Želivského. V uplynulých letech byly opraveny stanice metra B Anděl a Jinonice, na trase C Opatov. Momentálně DPP pracuje i na lince C, kde vyměňuje pražce a modernizuje zabezpečovací zařízení. Ve stanici Florenc vyměňuje stropní desku.