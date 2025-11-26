Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabuje doprava

  17:48,  aktualizováno  18:00
Aktualizujeme Provoz tramvají a autobusů v Praze komplikuje husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada tramvaje, která zablokovala provoz hned několika linek projíždějících okolím Masarykova nádraží.
V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)
V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025) | foto: Vítězslav Bureš, iDNES.cz

„Tramvaje na náměstí Republiky jedou jen ve směru na Florenc, opačně nejela žádná už přes půl hodiny. Je to maso,“ uvedl jeden z cestujících MHD redakci iDNES.cz, který se na místě zasekl.

„Dopravu blokuje tramvaj v křižovatce mezi Masarykovým náměstím, náměstím Republiky a zastávkou Bílá labuť,“ dodal s tím, že na místě řídí situaci policie. I v okolí zastávky Florenc podle něj doprava kolabuje.

Kvůli počasí mají podle webu pražského dopravního podniku problémy autobusy, tramvaje i trolejbusové linky 58 a 59. Nabírají velká zpoždění, některé musí kvůli napadaném sněhu jezdit odklonem.

Technická závada jedné ze souprav zastavila okolo 16:00, tedy v době dopravní špičky, provoz tramvajových linek číslo 3, 6, 7, 8, 14, 15 a 24 v okolí Masarykova nádraží. Dopravní podnik se snažil tramvaje postupně odklánět na jiné trasy.

