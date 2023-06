Černí pasažéři dluží DPP téměř miliardu, díky Milostivým létům unikají exekucím

Zkraje června posvětil svým podpisem prezident Petr Pavel novou oddlužovací akci s názvem Milostivý podzim. V rámci něj budou mít lidé možnost splatit dluhy například na daních či sociálních odvodech, a to stejně jako v případně Milostivého léta, s prominutím úroků, penále a dalšího příslušenství. Byť je akce směřovaná především na dluhy vůči státním institucím, zapojí se také Praha. Dluhy, které hlavní město eviduje, jsou ale například v porovnání s Finančním úřadem velmi nízké. Za celé město i jeho části činí pouze 12,87 milionu korun, přičemž odpustitelné části dluhů dosahují jen 2,36 milionů korun. Většinou jde o dluhy na poplatcích za psy nebo za zábor veřejných prostranství. Jelikož se jedná o novou akci, není ještě jasné, které městské části se do ní zapojí. Šanci se přihlásit mají do konce září.