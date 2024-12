DownMall opět v Praze. Legendární adrenalinové závody ovládnou Pankrác

První závod této adrenalinové soutěže se uskutečnil před patnácti lety v Liberci a pak se rozšířil do celé střední Evropy. Poslední klání se konalo v Budapešti v roce 2018.

DownMall si získal oblibu díky kombinaci rychlosti, technických překážek a odvážných skoků. Závodníci na horských kolech sjíždějí eskalátory, projíždějí úzkými chodbami a překonávají různé překážky uvnitř nákupních center. Tento formát přitahuje nejen milovníky cyklistiky, ale i širokou veřejnost, která oceňuje netradiční podívanou v atraktivním prostředí.

Nyní se DownMall vrací a v sobotu 8. února slibuje zcela nový zážitek. „Pro fanoušky jsme si připravili nezapomenutelný start, závodníci se vydají na trať přímo před obřím akváriem plným tisíců medúz, které je umístěno na střeše centra. Tento výjimečný úvod zavede diváky do světa medúz a nastaví atmosféru celého závodu. Nově připravená trať povede celým nákupním centrem, pro závodníky se stane výzvou, jaká ve světě nemá obdoby,“ uvedl Vojtěch Pluhař, hlavní organizátor závodu.

Kde a jak závod sledovat

Podrobné informace o závodě a programu lze nalézt na sociálních sítích akce. Vstup pro diváky je zdarma. Celý závod bude také přenášen živě na televizních stanicích Nova Sport 1 a Nova Action.

Organizátoři si pro diváky připravili hned několik překvapení. Poprvé bude DownMall obsahovat dvě disciplíny – vedle tradičního závodu na čas se jezdci budou moci předvést ve slopestyle disciplíně, ta přinese akrobatické prvky a nečekané triky.

„Když přišla nabídka organizovat DownMall po tolika letech na Arkádách, chtěl jsem udělat jinou, lepší podívanou než před lety. Nyní mám pět let zkušeností se Světem medúz, takže bylo jasné, kde uděláme start. Máme připravenou naprosto unikátní trať, která nemá obdoby. Bude to jedinečná show, to si žádný fanoušek adrenalinu a cyklistických závodů nemůže nechat ujít,“ dodal Pluhař.

Mezi hlavní jména startovní listiny patří i Tomáš Slavík, několikanásobný mistr světa ve fourcrossu a vítěz mnoha prestižních městských závodů.

Pro Slavíka má závod na Arkádách osobní rozměr. „Pamatuji si DownMall v Arkádách jako jeden z nejlepších. Trať byla vždy skvěle připravená a podpora domácího publika je něco, co se nezapomíná,“ prozradil.