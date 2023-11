Hřib chce řešit podezřelé právní smlouvy v DPP, ten v nich problém nevidí

„Uvedenou smlouvu považuji za nevhodnou z vícero důvodů. Včera se o ní dozvěděla DR DPP na svém jednání. Určitě to budu řešit s generálním ředitelem Witowským, jakmile se vrátí do práce po plánovaném zdravotním zákroku,“ napsal náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) zodpovědný za dopravu ve hlavním městě.

Advokát Emil Flegel od roku 2020 uzavřel s DPP smlouvy v celkové hodnotě 36 milionů korun. Nejprve si co 3 měsíce účtoval 2 178 000 korun, poté si zvedl sazbu na 2 613 600 korun. Extra profitabilní byl ale v březnu 2023 – s DPP uzavřel dvě smlouvy v celkové hodnotě 5 227 200 korun a smlouvy s Hlavním městem Praha a Městskou části Praha-Petrovice.

DPP problém s Flegelovými smlouvami nemá. „Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) standardně spolupracuje s řadou externích advokátních kanceláří s ohledem na jejich specializaci, a to včetně pana Flegla. Služby pro DPP poskytují na základě platných a řádně vysoutěžených smluv v souladu s platnými zákony ČR. Smlouvy s panem Fleglem byly uzavřeny na základě neměnné hodinové sazby, která činila 2 500 korun, aktuální hodinová sazba činí 2 400 korun, což je s ohledem na tržní ceny právních služeb naprosto standardní výše odměny. DPP vždy postupuje v souladu s platnými zákony a péčí řádného hospodáře, a to se samozřejmě týká i tohoto případu,“ uvedl Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP. Sám Flegl na dotazy ohledně smluv týkající se DPP napsal, „ať se redakce obrátí na tiskové DPP“.

Jméno z Dozimetru

Jméno Flegela se v médiích naposledy objevilo v souvislosti s kauzou Dozimetr. Jak uvedl portál iDNES.cz, smlouvy s Flegel i dalšími právníky prověřovala policie.

„Asi tušíte, jak vám odpovím. Děkuji za zavolání, ale zrovna ke mně stopa nevede. Odkazuji se na paragraf 21 zákon o advokacii,“ řekl MF DNES loni v září Flegel. Nyní pro iDNES.cz doplnil, že „v kauze Dozimetr nebyl nikdy obviněn, obžalován ani vyslechnut.“

Policie nedávno navrhla obžalovat jedenáct jmen, která v kauze figurují. Je jasné, že jde o kontroverzního podnikatele Michala Redla. Spolu s Redlem a bývalým náměstkem pražského primátora Hlubučkem (dříve STAN) je podle dřívějších informací mezi obviněnými také někdejší finanční ředitel DPP Matej Augustín. Vedle DPP se případ dotýká také Všeobecné zdravotní pojišťovny či zakázek Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Flegel dle dostupných údajů mezi obžalovanými není.

„DPP není známo, že by pan Flegl byl v rámci Dozimetru vyšetřován, natož obviněn,“ uvedl Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP.

Kontroverzní minulost

Emil Flegel má na kontě více kontroverzí. Mezi jeho klienty patří ruský podnikatel Alexej Zacharov. Ten se proslavil v roce 2011, kdy chtěl rozšířit pozemek svého zámku v Dolní Olšenici. Když místní zahradník své parcely prodat nechtěl, začalo mu peklo. Pozemek byl obehnán žiletkovým plotem, květiny mu někdo postříkal chemikáliemi, traktor mu náhodou odjel ze stráně, kdosi ho omámil, zlomil na čtyřikrát nohu, obě ruce a div nepřišel o oko a ve finále mu shořel skleník. Nyní chce Zacharov stavět luxusní vily v přírodním parku Šáreckého údolí, a právě Flegel je ten, který bojuje za to, aby výstavba proběhla.

Server Euro.cz uvedl, že Flegelův stejnojmenný otec je kontaktní osobou sdružení Záchrana krajiny. Sdružení se na první dojem jeví jako organizace bojující za ochranu přírody. Podle jiných ekologů jde však o zástěrku, díky které Flegelova rodina tahá z investorů miliony. Ti totiž tvrdí, že celá operace funguje následovně: Záchrana krajiny zablokuje výstavbu solárních panelů, které mají zasahovat do přírody. Proces stavby by se tak prodloužil o několik let. Přijde však řešení v podobě třetí strany, která proces urychlí.

Jím vedená advokátní kancelář navíc za roky 2000, 2021 a 2022 podle serveru justice.cz nezveřejnila účetní závěrky/výroční zprávy. Za to může hrozit i statisícová pokuta.