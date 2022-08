Cestující čekají v kladenské MHD častější přestupy, říká radní pro dopravu

Jak je to tedy podle vás se zákonem o veřejných službách v přepravě, na který se odvolává kladenská radnice s tím, že zajistit kvalitní a dostatečnou dopravu je povinnost kraje?

Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po celý týden, především do škol, na úřady, do zaměstnání, za kulturou a tak dále. Tím argumentuje kladenský primátor Volf. V dalším paragrafu ale zákon říká, že obce a kraje stanoví rozsah dopravní obslužnosti. A to je základní rozpor v pohledu nás a Kladna.

My říkáme, že stanovujeme rozsah dopravy, jejž jsme schopni zaplatit, a co už považujeme za nadstandard, na který přispívají ze tří čtvrtin jednotlivá města a obce. Když Kladno odmítá přispět, zajistíme tam dopravu podle stanovených standardů.

Znamená to tedy, že nyní je v Kladně doprava nadstandardní?

Systém krajské veřejné dopravy vznikal v posledních přibližně patnácti letech dost živelně. Byl ovlivněn těmi, kteří zrovna seděli v krajské radě. Vznikla tak nevyrovnaná situace. Zatímco Beroun, Mníšek pod Brdy nebo Mělník na dopravu přispívaly až desítky milionů korun ročně, velká města – Mladá Boleslav, Příbram nebo Kladno – nedávala takřka nic. Proto už od loňska pracujeme na systému „politicky slepém“, založeném na konkrétních datech, například počtech odbavených cestujících. Na základě získaných údajů pro každou oblast stanovujeme rozsah dopravních standardů.

Co tedy čeká cestující na Kladensku od září?

I když jsme se snažili dopad minimalizovat, samozřejmě změny budou. Systém kladenské MHD bude vyjmut z Pražské integrované dopravy (PID). Lidé, kteří budou chtít z Kladna cestovat do metropole, musí mít PID lítačku, nebo si koupit meziměstské jízdné. Jízdenky zakoupené v MHD nebudou uznány za platné. Přetrasuje se také vedení několika linek. Sníží se i dopravní obslužnost některých kladenských čtvrtí. To bude pro lidi asi znamenat snížení komfortu cestování, třeba kvůli nutným přestupům navíc.

Za kraj jste avizovali, že cest mezi Kladnem a Prahou se omezení dotknou jen minimálně. Ale třeba u linky 330 jsou změny dost výrazné.

Stále funguje mezi oběma městy vlakové spojení, které mohou lidé využívat namísto autobusů.

Uvažujete o posílení vlakové dopravy z Kladna do Prahy?

Zatím to neplánujeme. Stávající kapacita je dostatečná. Kdybychom takový krok udělali, bylo by to právě proti smyslům standardů dopravní obslužnosti.

Co čeká od září cestující Linky MHD Kladno zmizí ze systému PID.

Kraj negarantuje uznávání jízdenek PID v MHD Kladno.

Na linkách PID nebudou uznávány jízdenky z MHD Kladno.

Vedení Kladna naopak slibuje uznávání jízdenek PID v MHD.

Jízdní řády MHD už cestující nenajdou v některých aplikacích.

Na regionálních autobusových linkách PID v Kladně bude zavedeno krátkodobé dvoupásmové jízdné na 15 minut za 14 Kč (ve zvýhodněné variantě za 7 Kč).

Linka 322 bude prodloužena do Slaného. Linka 324 nebude v Kladně zastavovat u ČSAD.

Spoje linky 330 budou v Kladně místo na Havlíčkově náměstí končit už na autobusovém nádraží, ty, které nyní směřují až do Smečna, skončí už v Libušíně.

Na lince 330 bude zcela zrušen večerní a víkendový provoz, v pracovních dnech dopoledne bude výrazně redukován.

Linka 399 mezi Kladnem a Prahou bude prodloužena přes Libušín a Smečno do Slaného. Linky 565 (Kladno–Vinařice–Slaný), 621 (Kladno–Libušín–Smečno) a 624 (Kladno–Dřetovice) budou zcela zrušeny. Linka 629 pojede až do Dřetovic.

Proč jsou změny načasovány na začátek září, zrovna když žákům začíná školní rok?

Prostě to tak vyšlo. Až do začátku června jsme se snažili s Kladnem marně jednat. Když jsme pochopili, že se nedohodneme, začali jsme změny zapracovávat. To včetně jejich integrování do systému technicky trvá přibližně tři měsíce.

S krajem se zatím na příspěvcích do systému nedohodlo zhruba deset procent měst a obcí. Proč u nich hejtmanství nepostupuje stejně důsledně jako u Kladna?

Tvrdá jednání vedeme také s Mladou Boleslaví nebo Příbramí, u níž to už směřuje k jasné dohodě včetně integrace příbramské MHD. S Boleslaví vyjednáváme o každé jednotlivé lince zvlášť. Na rozdíl od Kladna jsou to ale jednání věcná. Přestože smlouvy ještě s těmito městy uzavřené nemáme, situaci v jejich případě tak nehrotíme.

Kladno nereagovalo ani na naši nabídku řešení, které by rozpočet města výrazně neohrozilo, takzvanou nulovou variantu. Podmínkou ale bylo třeba omezení některých linek MHD a PID jezdících duplicitně přes Kladno (podle primátora to nelze například z důvodů dlouhodobých smluv uzavřených mezi městem a přepravní společností, pozn. red.).

Vyjádřil jste se, že primátor Volf si občany Kladna kvůli své politické kampani bere jako své rukojmí. Jak tomu lze rozumět?

Dlouhodobě používá taktiku obležené pevnosti a obyvatelům Kladna tvrdí, že kraj nemá toto město rád, a proto mu škodí, zatímco on bojuje za zájmy Kladeňáků. Město oblepuje kritickými plakáty. Nebo argumentuje tím, že mu kraj odmítá přispět na rekonstrukci zimního stadionu, ačkoli si o peníze oficiálně ani nepožádal. Teď jsme zlí a oškliví kvůli standardům dopravy.

A není to spíš tak, že si před obecními volbami bere obyvatele Kladna za rukojmí kraj? Opoziční strany v městském zastupitelstvu jako STAN nebo ODS mají zastoupení v krajské radě a jsou k dohodě s krajem vstřícnější?

To zásadně odmítám. Systém dopravní obslužnosti je nastaven dlouhodobě. Ne všechny města a obce jsou z něj samozřejmě nadšené. Ale dohodli jsme se, bude je to stát peníze a ony se nás teď ptají: A jako Kladno co? A nezajímá je, že se zrovna blíží komunální volby.

Znamená to, že i vůči těm, s nimž se do určité doby nedohodnete, budete postupovat tvrdě?

Pravidla platí pro všechny. Může se tak stát, že autobusy někde budou jen projíždět nebo jich pojede méně. Hodně obcí čekalo, jak se zachováme vůči Kladnu. A nyní je to přivedlo k jednacímu stolu.

Věříte, že se nakonec se všemi dohodnete?

Byl bych rád. Nejsme nepřátelé, a to ani Kladna. Pro jednání máme dveře otevřené.