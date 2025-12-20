Opilý řidič prorazil v Hrdlořezích plot školy. Nadýchal přes 1,5 promile

Řidič osobního automobilu v pražských Hrdlořezích nezvládl pod vlivem alkoholu v sobotu ráno po osmé hodině řízení a naboural plot školy. Nárazem se část zábradlí úplně vyvrátila a poškodila se také zídka. V odmrštěném autě v důsledku srážky vystřelily airbagy.

Poničené pak zůstalo stát přímo před Střední a vyšší odbornou školou uměleckou a řemeslnou v ulici Pod Táborem. Následně ho musela odklidit odtahová služba.

Opilý řidič prorazil v ulici Pod Táborem plot školy. (20. prosince 2025)
„Dosud neznáme příčiny, kvůli kterým muž sjel mimo komunikaci,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Řidič při nehodě utrpěl zranění. Zůstal ale při vědomí, takže u něj policisté ještě před odvozem do nemocnice mohli provést dechovou zkoušku. „Opakovaně ukázala výsledek přes 1,5 promile,“ dodal Rybanský s tím, že se policisté nehodou budou nadále zabývat.

