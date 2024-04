Hromadná nehoda u letiště blokuje Pražský okruh, jedno z aut je na střeše

„Zasahujeme u nehody tří osobních automobilů na Pražském okruhu v oblasti Ruzyně. Z jednoho auta vyprošťujeme zraněnou osobu,“ napsali pražští hasiči krátce před 16.30 na síti X.

Zásah asi hodinu blokoval dopravu v obou směrech, nyní je provoz kvůli vyšetřování havárie a odstraňování následků v různé míře omezen. „Přibližně na dvě hodiny,“ řekla kolem 17:15 mluvčí policie Eva Kropáčová.

Okruh byl kvůli nehodě a přistání záchranářského vrtulníku nejprve uzavřený v obou směrech, kolem 17:30 byl omezeně průjezdný ve směru k letišti.

„Střetla se tam čtyři osobní auta, přičemž dvě byla značně poškozena. Z jednoho vozidla museli hasiči jednu osobu vyprostit, což se povedlo za šest minut,“ popsal akci mluvčí hasičů Martin Kavka.

Podle pražských záchranářů, kteří na místě zasahovali, mladý muž utrpěl vážná zranění a záchranáři ho museli uvést do umělého spánku a letecky transportovat do traumacentra. „Zraněnou ženu jsme při vědomí převezli do nemocnice s úrazem hlavy,“ popsali druhé zranění.

Nehoda částečně blokuje Pražský okruh ve směru od Zličína na letiště před sjezdem k Terminálu 3, tvoří se kolony. Na místě asistovali také letištní hasiči.