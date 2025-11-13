Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

  20:40,  aktualizováno  20:40
V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků nehody. Řidiči místem projedou jen s drobnými komplikacemi, uvedl mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

K nehodě došlo v ulici Průmyslová, směrem k ulici Poděbradská.

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13. listopadu 2025)
„Jde o dopravní nehodu tří motorových vozidel, kdy jedno z vozidel začalo po nárazu hořet. Podle svědků pravděpodobný viník i s osádkou ještě před příjezdem policie z vozidla utekl,“ uvedl redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Dodal, že po útěkářích policie pátrá. Podle informací serveru Novinky.cz posádku tvořili muž, žena a pes.

Okolnosti dopravní nehody jsou protředkem šetření. Mluvčí dodal, že řidiči, kteří byli na místě, nebyli pod vlivem alkoholu. Místo je podle mluvčího průjezdné s drobnými komplikacemi.

Podle mluvčí pražských hasičů Miroslava Řezáče se nehoda obešla bez zranění. Hasiči auto, které vzplanulo, uhasili. „Proběhlo odklizení dopravní nehody z hlavní komunikace a na místě probíhá vyšetřování příčiny požáru,“ doplnil Řezáč.

Přibližné místo nehody

